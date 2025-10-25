БҚО әкімі Нариман Төреғалиев Мемлекеттік ту көтеру рәсіміне қатысты
Бүгін, 2025 жылы 25 қазанда Орал қаласында мемлекеттік рәміздерге құрмет көрсету мақсатында Ту көтеру рәсімі өтті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Іс-шараға облыс әкімі Нариман Төреғалиев, өңірдің ардагерлері, жастар ұйымдарының өкілдері, мемлекеттік қызметшілер және қоғам белсенділері қатысты.
Салтанатты шара Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Әнұранымен басталды. Әсем әуенмен бірге еліміздің көк Туы биікке көтеріліп, жиналған жұртшылық рухты сәтті ерекше сезіммен қабылдады.
Бұған дейін "Ақорда" резиденциясының алдындағы алаңда Қасым-Жомарт Тоқаевтың қатысуымен Республика күніне және Қазақстанның Егемендік туралы декларациясының қабылданғанына 35 жыл толуына орай Мемлекеттік ту көтеру рәсімі өткен болатын.
