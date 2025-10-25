#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+19°
$
538.13
624.88
6.64
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+19°
$
538.13
624.88
6.64
Қоғам

БҚО әкімі Нариман Төреғалиев Мемлекеттік ту көтеру рәсіміне қатысты

Нариман Төреғалиев, Мемлекеттік Ту, көтеру рәсімі, Орал, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.10.2025 14:00 Сурет: БҚО әкімдігінің баспасөз қызметі
Бүгін, 2025 жылы 25 қазанда Орал қаласында мемлекеттік рәміздерге құрмет көрсету мақсатында Ту көтеру рәсімі өтті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Іс-шараға облыс әкімі Нариман Төреғалиев, өңірдің ардагерлері, жастар ұйымдарының өкілдері, мемлекеттік қызметшілер және қоғам белсенділері қатысты.

Сурет: БҚО әкімдігінің баспасөз қызметі

Сурет: БҚО әкімдігінің баспасөз қызметі

Салтанатты шара Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Әнұранымен басталды. Әсем әуенмен бірге еліміздің көк Туы биікке көтеріліп, жиналған жұртшылық рухты сәтті ерекше сезіммен қабылдады.

Сурет: БҚО әкімдігінің баспасөз қызметі

Сурет: БҚО әкімдігінің баспасөз қызметі

Бұған дейін "Ақорда" резиденциясының алдындағы алаңда Қасым-Жомарт Тоқаевтың қатысуымен Республика күніне және Қазақстанның Егемендік туралы декларациясының қабылданғанына 35 жыл толуына орай Мемлекеттік ту көтеру рәсімі өткен болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Президент Мемлекеттік ту көтеру рәсіміне қатысты
11:47, Бүгін
Президент Мемлекеттік ту көтеру рәсіміне қатысты
Ақтөбе облысының әкімі Асхат Шахаров Мемлекеттік ту көтеру рәсіміне қатысты
14:46, 25 қазан 2023
Ақтөбе облысының әкімі Асхат Шахаров Мемлекеттік ту көтеру рәсіміне қатысты
Президент Мемлекеттік ту көтеру рәсіміне қатысты
11:38, 04 маусым 2025
Президент Мемлекеттік ту көтеру рәсіміне қатысты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: