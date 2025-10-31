Орал қаласында төтенше жағдайлар қызметіне жаңа техникалардың кілттері табысталды
Іс-шараға Қазақстан Республикасының Төтенше жағдайлар министрі, генерал-лейтенант Шыңғыс Әрінов және Батыс Қазақстан облысының әкімі Нариман Төреғалиев қатысты.
Сурет: Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің баспасөз қызметі
Рәсім барысында министр мен облыс әкімі құтқарушыларға жаңа арнайы автокөліктердің кілттерін салтанатты түрде табыстады. Бұл – өңірдің төтенше жағдайлар қызметінің материалдық-техникалық базасын нығайту бағытындағы маңызды қадам.
Жалпы сомасы 2 миллиард теңгеден астам қаржыға 30 бірлік жаңа техника сатып алынды. Оның ішінде: 19 өрт сөндіру автоцистернасы, 8 жүріс қабілеті жоғары жедел-жеңіл автокөлік, 1 құтқару қайығы және республикалық бюджет есебінен алынған 2 сорғы-жеңді автомобиль бар.
Өз сөзінде облыс әкімі Нариман Төреғалиев бұл шараның өңір қауіпсіздігін қамтамасыз етудегі маңызын атап өтті:
"Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев: "Мамандыққа адалдық таныту, ерлікке және кез келген сынаққа дайын болу — төтенше жағдай қызметі мамандарына қойылатын басты талап» деген болатын. Президентіміз азаматтық қорғау органдарының материалдық-техникалық базасын нығайту мен қызметкерлердің әлеуметтік мәртебесін арттыруға ерекше көңіл бөліп келеді. Бұл бағыттағы жұмыстар біздің облыста да жүйелі түрде жүзеге асуда", - деді аймақ басшысы.
Жаңа техникалар өңірдегі құтқару бөлімшелерінің мүмкіндіктерін арттырып, халықтың қауіпсіздігін қамтамасыз ету ісінде маңызды рөл атқарады.