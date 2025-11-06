#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-3°
$
524.94
602.79
6.45
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-3°
$
524.94
602.79
6.45
Қоғам

Қазақстанның Төтенше жағдайлар министрлігі жаңа функцияларға ие болды

Министерство по чрезвычайным ситуациям РК, МЧС РК, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.11.2025 11:49 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Қазақстан Үкіметінің 2025 жылғы 24 қазандағы қаулысымен Төтенше жағдайлар министрлігі туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Құжатқа сәйкес, министрліктің құзыретіне бірқатар жаңа функциялар қосылды. Атап айтқанда, ведомство:

  • еңбек жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органмен келісу арқылы ұйымдар үшін еңбектің үлгілік нормалары мен нормативтерін бекітеді;
  • қауіпті өндірістік нысандарды жаңарту және техникалық қайта жарақтандырудың жиынтық жоспарын әзірлеу мен келісу ережелерін дайындап, бекітеді.

Сонымен қатар министрлікке:

  • уәкілетті орган айқындаған мұнай өнімдерін өндіру саласындағы бірыңғай оператордан мұнай өнімдерін сатып алу құқығы берілді.

2026 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енетін жаңа редакцияда министрлік келесі функцияларды орындайды:

  • өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында басшыларды, мамандарды және қызметкерлерді даярлау, қайта даярлау және олардың білімін тексеру (емтихан алу) ережелерін әзірлейді және бекітеді;
  • қауіпті өндірістік нысандардағы ғимараттар мен құрылыстарды уақтылы тексеру, диагностикалау және техникалық куәландыру барысына мемлекеттік бақылау және қадағалау жүргізеді.

Қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Синоптиктер Алматы, Атырау және Ақтөбе тұрғындарын қолайсыз ауа райы жағдайлары туралы ескертті
12:30, Бүгін
Синоптиктер Алматы, Атырау және Ақтөбе тұрғындарын қолайсыз ауа райы жағдайлары туралы ескертті
Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі жаңа өкілеттіктерге ие болды
16:11, 16 мамыр 2025
Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі жаңа өкілеттіктерге ие болды
ТЖМ-ға жаңа функциялар қосылды
14:06, 18 сәуір 2025
ТЖМ-ға жаңа функциялар қосылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: