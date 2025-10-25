#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+19°
$
538.13
624.88
6.64
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+19°
$
538.13
624.88
6.64
Саясат

Президент Мемлекеттік ту көтеру рәсіміне қатысты

Мемлекеттік ту, көтеру рәсімі, президент, Қасым-Жомарт Тоқаев, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.10.2025 11:47 Сурет: Ақорда
"Ақорда" резиденциясының алдындағы алаңда Қасым-Жомарт Тоқаевтың қатысуымен Республика күніне және Қазақстанның Егемендік туралы декларациясының қабылданғанына 35 жыл толуына орай Мемлекеттік ту көтеру рәсімі өтті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Құрмет қарауылының бастығы Президентке рапорт берді. Содан кейін еліміздің Мемлекеттік туы көтеріліп, әнұраны орындалды, делінген Ақорда хабарламасында.

Сурет: Ақорда

Мемлекеттік ту, көтеру рәсімі, президент, Қасым-Жомарт Тоқаев, 25 қазан, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.10.2025 11:47

Сурет: Ақорда

Сурет: Ақорда

Мемлекеттік ту көтеру рәсімі барлық өңірде жалғасады.

Сондай-ақ Ақорданың баспасөз қызметі айтулы оқиғаны бейнелейтін суреттермен қатар видеомен де бөлісті.

Сурет: Ақорда

Сурет: Ақорда

Сурет: Ақорда

Айта кетсек, Қазақстан бүгін еліміздегі жалғыз ұлттық мереке - Республика күнін тойлауда.

Бұған дейін Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан халқын Республика күнімен құттықтаған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Мемлекет басшысы ҰҚК басшысын қабылдады
12:55, Бүгін
Мемлекет басшысы ҰҚК басшысын қабылдады
Президент Мемлекеттік ту көтеру рәсіміне қатысты
10:02, 25 қазан 2024
Президент Мемлекеттік ту көтеру рәсіміне қатысты
Президент Мемлекеттік ту көтеру рәсіміне қатысты
11:38, 04 маусым 2025
Президент Мемлекеттік ту көтеру рәсіміне қатысты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: