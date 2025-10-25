Президент Мемлекеттік ту көтеру рәсіміне қатысты
Сурет: Ақорда
"Ақорда" резиденциясының алдындағы алаңда Қасым-Жомарт Тоқаевтың қатысуымен Республика күніне және Қазақстанның Егемендік туралы декларациясының қабылданғанына 35 жыл толуына орай Мемлекеттік ту көтеру рәсімі өтті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Құрмет қарауылының бастығы Президентке рапорт берді. Содан кейін еліміздің Мемлекеттік туы көтеріліп, әнұраны орындалды, делінген Ақорда хабарламасында.
Сурет: Ақорда
Сурет: Ақорда
Сурет: Ақорда
Мемлекеттік ту көтеру рәсімі барлық өңірде жалғасады.
Сондай-ақ Ақорданың баспасөз қызметі айтулы оқиғаны бейнелейтін суреттермен қатар видеомен де бөлісті.
Сурет: Ақорда
Сурет: Ақорда
Сурет: Ақорда
Айта кетсек, Қазақстан бүгін еліміздегі жалғыз ұлттық мереке - Республика күнін тойлауда.
Бұған дейін Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан халқын Республика күнімен құттықтаған болатын.
