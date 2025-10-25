#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+17°
$
538.13
624.88
6.64
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+17°
$
538.13
624.88
6.64
Саясат

Қазақстан бүгін еліміздегі жалғыз ұлттық мереке - Республика күнін тойлауда

Республика күні, 25 қазан, Қазақстан , сурет - Zakon.kz жаңалық 25.10.2025 08:50 Сурет: Zakon.kz
2025 жылы 25 қазанда Қазақстанда Республика күні жыл сайын ұлттық мереке ретінде атап өтіледі. Еліміздің басты мерекесінің айырықша мәртебесі мен мән-маңызы туралы Zakon.kz сайтынан оқып-біле отырыңыздар.

Республика күні – еліміздің басты және жалғыз ұлттық мерекесі.

1990 жылы 25 қазан күні ҚазКСР Жоғары Кеңесінің Қаулысымен Қазақ КСР мемлекеттік егемендігі туралы декларация қабылданды. Бұл декларацияның қабылдануымен Қазақстанның егемендігін мәлім ететін жеке территориясы, азаматтығы, мемлекеттік бюджеті, халықаралық қатынастардағы дербестігі, мемлекеттік рәміздері бекітілді. Қазақстанның егемендігі және территориясының тұтастығы саяси, құқықтық және экономикалық тұрғыдан дәйектелді.

2001 жылы 13 желтоқсанда қабылданған "Қазақстан Республикасындағы мерекелер туралы" №267 заң бойынша бұл күн мемлекеттік мерекелер қатарына қосылды.

2009 жылы "Қазақстан Республикасындағы мерекелер туралы "Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер енгізу туралы" Заңға қол қойылды, оған сәйкес елде Республика күнін мерекелеу тоқтатылды, ал 25 қазан жұмыс күні болды.

2022 жылдың 16 шілдесінде өткен Ұлттық құрылтайда Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев ұлттық мереке мәртебесін Республика күніне қайтаруды ұсынды.

"Республика күні елдің мемлекет құру жолындағы тарихи қадамының символы болуы керек. Әрине, Тәуелсіздік күнінің бастапқы мәні сақталады. Бұл күн мемлекеттік мереке болып қала береді. Бірақ тәуелсіздік алуға зор үлес қосқан ұлттық батырларымызға тағзым күні ретінде атап өтілуі керек", – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.

Осы ретте қыркүйек айының ортасында Қазақстан Республикасының Парламенті "Қазақстан Республикасындағы мерекелер туралы" Заңға түзетулер енгізді. Құжатқа сәйкес, Республика күні, яғни 25 қазан – ұлттық мерекеге, ал Тәуелсіздік күні, яғни 16 желтоқсан мемлекеттік мерекеге айналды.

 Ұлттық мереке мен мемлекеттік мерекенің айырмашылығы

ҚР "Қазақстан Республикасындағы мерекелер туралы" заңына сәйкес, Ұлттық мерекелер - Қазақстан мемлекеттілігінің дамуына елеулі ықпал еткен, ерекше тарихи маңызы бар оқиғалардың құрметіне Қазақстан Республикасында белгіленген мерекелер. Ұлттық мерекелерді мейрамдау кезінде орталық және жергілікті мемлекеттік органдарда ресми іс-шаралар өткізіледі. Мемлекеттік мерекелер - қоғамдық-саяси маңызы бар оқиғаларға арналған, сондай-ақ Қазақстан Республикасының азаматтары дәстүрлі түрде атап өтетін мерекелер.

Бұған дейін Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың Республика күніне арналған салтанатты кешті тамашалағанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Тоқаев Қазақстан халқын Республика күнімен құттықтады
08:57, Бүгін
Тоқаев Қазақстан халқын Республика күнімен құттықтады
Қарағанды қаласында Республика күніне орай ауқымды шаралар ұйымдастырылды
19:29, 25 қазан 2023
Қарағанды қаласында Республика күніне орай ауқымды шаралар ұйымдастырылды
Қазақстан халқы қазан айында неше күн демалады
17:23, 24 қыркүйек 2024
Қазақстан халқы қазан айында неше күн демалады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: