Саясат

Тоқаев Республика күніне арналған салтанатты кешті тамашалады

Қасым-Жомарт Тоқаев, Астана Опера, театр, Республика күні, салтанатты кеш, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.10.2025 19:03 Сурет: Ақорда
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 2025 жылы 24 қазанда Республика күніне арналған салтанатты кешті тамашалады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Республика күніне арналған "Рухтың асқары – Қазақстан" мерекелік концертіне барды, делінген Ақорда хабарламасында.

Сурет: Ақорда

Сурет: Ақорда

Сурет: Ақорда

"Астана Опера" театрының сахнасында қазақстандық белгілі әртістер мен шығармашылық ұжымдар өнер көрсетті.

Сурет: Ақорда

Сурет: Ақорда

Сурет: Ақорда

Сурет: Ақорда

Сурет: Ақорда

Бұған дейін Қасым-Жомарт Тоқаевтың Республика күніне арналған салтанатты жиында сөз сөйлеген болатын.  

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
