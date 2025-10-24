Тоқаев Республика күніне арналған салтанатты кешті тамашалады
Сурет: Ақорда
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 2025 жылы 24 қазанда Республика күніне арналған салтанатты кешті тамашалады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Республика күніне арналған "Рухтың асқары – Қазақстан" мерекелік концертіне барды, делінген Ақорда хабарламасында.
Сурет: Ақорда
Сурет: Ақорда
Сурет: Ақорда
"Астана Опера" театрының сахнасында қазақстандық белгілі әртістер мен шығармашылық ұжымдар өнер көрсетті.
Сурет: Ақорда
Сурет: Ақорда
Сурет: Ақорда
Сурет: Ақорда
Сурет: Ақорда
Бұған дейін Қасым-Жомарт Тоқаевтың Республика күніне арналған салтанатты жиында сөз сөйлеген болатын.
