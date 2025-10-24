#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+17°
$
538.11
623.51
6.61

#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+17°
$
538.11
623.51
6.61
Саясат

Президент: Егемендік декларациясының 35 жылдығы – еліміз үшін тарихи белес

Силы особого назначения, СГО РК, Республиканская гвардия Казахстана, Республиканская гвардия РК, Службы государственной охраны РК, Службы государственной охраны Казахстана, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.10.2025 13:59 Фото: akorda.kz
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстанның Егемендігі туралы декларацияның 35 жылдығын атап өтті.

Ол бұл тарихи құжаттың ел тарихында ерекше орын алатынын, азаматтық сана-сезімнің мызғымас негізі екенін атап көрсетті.

"Көптеген елдердің тарихына қарасақ, мұндай құжаттар ұрпақтан ұрпаққа беріліп, ғасырлар бойы сақталады. Егемендік туралы декларация – мемлекеттігіміздің берік арқауы, халқымыздың жарқын болашаққа ұмтылысының айқын көрінісі", – деді Президент.

Қасым-Жомарт Тоқаев егемендіктің алғашқы күнінен бастап мемлекеттілікті нығайту мен халықтың әл-ауқатын арттыруға басымдық берілгенін жеткізді. Сонымен қатар, ол адал және бәсекеге қабілетті азаматтарды қолдаудың маңыздылығын атап өтті.


"Еңбек – берекенің бастауы. Біз жұмысшы мамандарды қадірлейтін, құрметтейтін қоғам құруымыз керек", – деді Президент.
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
