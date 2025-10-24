Президент: Егемендік декларациясының 35 жылдығы – еліміз үшін тарихи белес
Фото: akorda.kz
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстанның Егемендігі туралы декларацияның 35 жылдығын атап өтті.
Ол бұл тарихи құжаттың ел тарихында ерекше орын алатынын, азаматтық сана-сезімнің мызғымас негізі екенін атап көрсетті.
"Көптеген елдердің тарихына қарасақ, мұндай құжаттар ұрпақтан ұрпаққа беріліп, ғасырлар бойы сақталады. Егемендік туралы декларация – мемлекеттігіміздің берік арқауы, халқымыздың жарқын болашаққа ұмтылысының айқын көрінісі", – деді Президент.
Қасым-Жомарт Тоқаев егемендіктің алғашқы күнінен бастап мемлекеттілікті нығайту мен халықтың әл-ауқатын арттыруға басымдық берілгенін жеткізді. Сонымен қатар, ол адал және бәсекеге қабілетті азаматтарды қолдаудың маңыздылығын атап өтті.
"Еңбек – берекенің бастауы. Біз жұмысшы мамандарды қадірлейтін, құрметтейтін қоғам құруымыз керек", – деді Президент.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript