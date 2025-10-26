#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Қоғам

Тоқаев Аустрия президентіне құттықтау жеделхатын жолдады

Тоқаев Аустрия президентіне құттықтау жеделхатын жолдады, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.10.2025 09:01
Қасым-Жомарт Тоқаев Александр Ван дер Белленді Аустрия Республикасының Ұлттық күнімен құттықтады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Президент Астана мен Вена арасындағы саяси диалогтың, сауда-экономикалық және мәдени-гуманитарлық ынтымақтастықтың аясы кеңейіп келе жатқанын атап өтті.

Сонымен қатар екіжақты серіктестікті нығайту жолында күш-жігер жұмылдыру арқылы ықпалдастық жаңа деңгейге көтерілетініне сенім білдірді.

Еске салайық, бұған дейін Қасым-Жомарт Тоқаев Патшайым-ана Сирикиттің қайтыс болуына байланысты Таиланд королі Маха Вачиралонгкорн мен барша ел халқына көңіл айтқан еді.

Айдос Қали
