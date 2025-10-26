Тоқаев Аустрия президентіне құттықтау жеделхатын жолдады
Қасым-Жомарт Тоқаев Александр Ван дер Белленді Аустрия Республикасының Ұлттық күнімен құттықтады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Президент Астана мен Вена арасындағы саяси диалогтың, сауда-экономикалық және мәдени-гуманитарлық ынтымақтастықтың аясы кеңейіп келе жатқанын атап өтті.
Сонымен қатар екіжақты серіктестікті нығайту жолында күш-жігер жұмылдыру арқылы ықпалдастық жаңа деңгейге көтерілетініне сенім білдірді.
Еске салайық, бұған дейін Қасым-Жомарт Тоқаев Патшайым-ана Сирикиттің қайтыс болуына байланысты Таиланд королі Маха Вачиралонгкорн мен барша ел халқына көңіл айтқан еді.
