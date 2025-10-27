#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+16°
$
538.13
624.88
6.64
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+16°
$
538.13
624.88
6.64
Қоғам

Петропавлда өрт кезінде 13 адам құтқарылды

Пожарный, пожарные, пожарная служба, пожарно-спасательный автомобиль, пожарная машина, пожарный автомобиль, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.10.2025 12:34 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
ТЖМ құтқарушылары 2025 жылғы 27 қазанда Петропавл қаласындағы өрт кезінде 13 адамды эвакуациялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Құтқарушылар мәліметіне сүйенсек, тілсіз жау Балатбаев көшесіндегі көпқабатты тұрғын үйдің балконынан басталған — шамамен 5 шаршы метр аумақта жеке заттар жанған.

"Жағдай бірнеше минут ішінде үлкен қайғыға ұласуы мүмкін еді. Алайда дер кезінде жеткен өрт сөндірушілер жедел әрекет етіп, оттың таралуына жол бермеді. Олар балкон арқылы пәтерлерге кіріп, 13 адамды эвакуациялады",- делінген мәліметте.

Өрт сөндірушілердің үйлесімді іс-қимылының арқасында өрт толық сөндірілді. Зардап шеккендер жоқ.

"Алдын ала мәліметтер бойынша өрттің шығу себебі, темекі шегу кезінде отты абайсызда пайдалану".ҚР ТЖМ баспасөз қызметі

Бұған дейін Астанадағы шаруашылық корпустардың бірінде алапат өрт тұтанғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Әйелі тауықты бөлшектеп беруден бас тартқан соң, ер адам оны қатыгездікпен өлтірді
13:32, Бүгін
Әйелі тауықты бөлшектеп беруден бас тартқан соң, ер адам оны қатыгездікпен өлтірді
Павлодарда өрт кезінде 12 адам құтқарушылардың көмегімен эвакуацияланды
13:18, 13 қыркүйек 2025
Павлодарда өрт кезінде 12 адам құтқарушылардың көмегімен эвакуацияланды
Павлодарда лифтіде өрт шықты
16:10, 24 қараша 2024
Павлодарда лифтіде өрт шықты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: