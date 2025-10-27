Алматы биыл рекордтық 2,3 трлн теңге бюджетке қол жеткізбек
Алматы қаласы биыл жыл соңына дейін бюджетке түсетін жалпы кірісті 2,3 трлн теңгеден асыруды жоспарлап отыр. Егер жоспар орындалса, бұл қала тарихындағы ең жоғары көрсеткішке айналады.
Бюджет кірістерінің өсуі қаланың тұрақты дамып келе жатқанын дәлелдейді. Соңғы жылдары Алматыда ауқымды экономикалық және әлеуметтік бастамалар іске асырылып, шаһарды дамытудың кешенді стратегиясы жүзеге асырылуда. Қала 35 жыл ішінде еліміздегі жасампаздық пен дамудың символына айналып, оның жетістігі бүкіл елдің мақтанышы болып отыр.
Қалада кәсіпкерлік пен инновацияны қолдау мақсатында жаңа бизнес-алаңдар мен технопарктер құрылуда. Әлеуметтік қолдау шаралары да кеңейтіліп, аз қамтылған отбасылар, зейнеткерлер және мүмкіндігі шектеулі азаматтарға арналған бағдарламалар күшейтілді.
Сонымен қатар тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығына, көлік инфрақұрылымына және денсаулық сақтау саласына "ақылды" технологиялар енгізіліп, қала басқару тиімділігі мен тұрғындардың өмір сүру сапасы арттырылуда.
Қазіргі таңда Алматы экономикалық өсім, инновация және тұрғындарға қамқорлықты үйлестіре отырып, болашақтың заманауи, тұрақты және жайлы қаласына айналып келеді.