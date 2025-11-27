#Халық заңгері
Қаржы

Қазақстанда такси қызметі қарқынды дамып, ел бойынша жолаушылар тасымалында көшбасшы атанды

Такси, таксист, таксисты, водитель, водители, водитель такси, водители такси, таксопарк, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.11.2025 13:27 Фото: pexels
2025 жылдың алғашқы он айында Қазақстанда 137,1 млн такси сапары жасалды – бұл 2024 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 2,4 есеге көп. Бұл көрсеткіш таксиді елдегі барлық көлік түрлерінің ішінде бірінші орынға шығарды, деп хабарлайды Zakon.kz.

ҚР Ұлттық статистика бюросының деректеріне сәйкес, елдегі жолаушылар тасымалының жалпы көрінісі дәстүрлі түрде сақталып отыр: жолаушылар тасымалының басым бөлігі (98,1% немесе 1 561,5 млн адам) автокөлік және қалалық көлік үлесіне тиесілі. Сонымен қатар автокөлік тасымалы сегментінің жалпы өсімі 12,2%-ды құрады, ал автотасымалдаушы кәсіпорындардың кірісі 406,3 млрд теңгеге жетті.

Такси нарығы тасымалданған жолаушылар саны бойынша теміржол және әуе көлігін бірге қосқанда да басып озды.

  • Такси – 137,1 млн жолаушы (жылдық өсім 2,4 есе);
  • Теміржол көлігі – 16,3 млн жолаушы (6,7%-ға төмендеу);
  • Әуе көлігі – 13 млн жолаушы (+6,1%).

Бір қызығы, Қазақстанда трамваймен 13,5 млн адам, ал су көлігімен 252,9 мың жолаушы тасымалданған.

Статистика жолаушылар тасымалының жалпы көлеміндегі жеке сектордың жоғары үлесін де көрсетеді. Барлығы 1 591,3 млн жолаушы тасымалданса:

  • Жеке тасымалдаушылар – 1 206,7 млн адам;
  • Мемлекеттік көлік – 375,9 млн адам.

Осылайша, жолаушылар тасымалы өсімінің негізгі қозғаушы күші – жеке бастамалар мен такси қызметтерінің технологиялық платформалары болып отыр.

Бұған дейін қазақстандықтардың ипотеканы емес, автонесиені белсенді түрде рәсімдей бастағанын жазғанбыз.

