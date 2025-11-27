Қазақстанда такси қызметі қарқынды дамып, ел бойынша жолаушылар тасымалында көшбасшы атанды
ҚР Ұлттық статистика бюросының деректеріне сәйкес, елдегі жолаушылар тасымалының жалпы көрінісі дәстүрлі түрде сақталып отыр: жолаушылар тасымалының басым бөлігі (98,1% немесе 1 561,5 млн адам) автокөлік және қалалық көлік үлесіне тиесілі. Сонымен қатар автокөлік тасымалы сегментінің жалпы өсімі 12,2%-ды құрады, ал автотасымалдаушы кәсіпорындардың кірісі 406,3 млрд теңгеге жетті.
Такси нарығы тасымалданған жолаушылар саны бойынша теміржол және әуе көлігін бірге қосқанда да басып озды.
- Такси – 137,1 млн жолаушы (жылдық өсім 2,4 есе);
- Теміржол көлігі – 16,3 млн жолаушы (6,7%-ға төмендеу);
- Әуе көлігі – 13 млн жолаушы (+6,1%).
Бір қызығы, Қазақстанда трамваймен 13,5 млн адам, ал су көлігімен 252,9 мың жолаушы тасымалданған.
Статистика жолаушылар тасымалының жалпы көлеміндегі жеке сектордың жоғары үлесін де көрсетеді. Барлығы 1 591,3 млн жолаушы тасымалданса:
- Жеке тасымалдаушылар – 1 206,7 млн адам;
- Мемлекеттік көлік – 375,9 млн адам.
Осылайша, жолаушылар тасымалы өсімінің негізгі қозғаушы күші – жеке бастамалар мен такси қызметтерінің технологиялық платформалары болып отыр.
Бұған дейін қазақстандықтардың ипотеканы емес, автонесиені белсенді түрде рәсімдей бастағанын жазғанбыз.