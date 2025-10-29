#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+14°
$
535.83
624.94
6.69
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+14°
$
535.83
624.94
6.69
Қоғам

Ресей мұнайын Қазақстанға кедендік бажсыз әкелу жоспарлануда

Добыча нефти, нефтедобыча, нефть, нефтяная скважина, нефтедобывающее оборудование, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.10.2025 12:09 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
2025 жылғы 29 қазанда Мәжілістің жалпы отырысында депутаттар Ресейден Қазақстанға мұнай өнімдерін кедендік бажсыз жеткізу мүмкіндігін көздейтін заң жобасын жұмысқа алды, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Бұл норма "Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Ресей Федерациясының Үкіметі арасындағы Қазақстан Республикасына мұнай мен мұнай өнімдерін жеткізу саласындағы сауда-экономикалық ынтымақтастық туралы 2010 жылғы 9 желтоқсандағы келісімнің күшін жаңарту және оған өзгерістер енгізу туралы хаттаманы ратификациялау туралы" заң жобасында көзделген.

Мәжіліс депутаты, Экология және табиғатты пайдалану комитетінің төрағасы Еділ Жаңбыршин бұл хаттама 2024 жылғы 27 қарашада Астанада қол қойылғанын атап өтті.

"Аталған келісім аясында Ресейдің мұнай өнімдерін кедендік бажсыз жеткізу мүмкіндігі қарастырылған. Бұл Қазақстанның ішкі нарығын қажетті жанармай көлемімен тұрақты қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Қазақстан мен Ресейдің энергетика министрліктері арасындағы келісілген индикативтік балансқа сәйкес, мұнай өнімдерін импорттау жоспарланып отыр", — деді депутат.

Құжатта қолданыстағы келісімнің 2028 жылғы 1 қаңтарға дейін ұзартылатыны да қарастырылған.

Бұған дейін Ресейдің Қазақстаннан келетін тауарларды әкелуді жеңілдеткенін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Қазақстанда отандық картоп жеткілікті болса да, неліктен импорт жасалады - министрлік түсіндіріп берді
12:55, Бүгін
Қазақстанда отандық картоп жеткілікті болса да, неліктен импорт жасалады - министрлік түсіндіріп берді
Қазақстандықтар Катарда заңды түрде жұмыс істей алады
12:05, 28 мамыр 2025
Қазақстандықтар Катарда заңды түрде жұмыс істей алады
Қазақстанда жеке сот орындаушыларының жұмысына бақылау күшейтіледі
12:07, 22 қазан 2025
Қазақстанда жеке сот орындаушыларының жұмысына бақылау күшейтіледі
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: