Қоғам

Көлік нөмірі мен жүргізушінің жеке басын анықтай алады: Астанада жаңа камералар орнатылды

Камеры видеонаблюдения, камера видеонаблюдения, видеонаблюдение, камеры Сергек, камера Сергек, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.10.2025 15:32 Фото: Zakon.kz
Астана әкімі Жеңіс Қасымбек 2025 жылғы 29 қазанда тұрғындармен кездесу кезінде елорда көшелеріне орнатылып жатқан жаңа бейнекамералардың мүмкіндіктері туралы айтып берді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Жеңіс Қасымбектің айтуынша, қаладағы барлық "Сергек" камералары қалыпты жұмыс істеп тұр.

"Бүгінде Эмираттардан келген компания жұмыс істеп жатыр – олар консорциум құрамында бірлесіп жұмыс істейді. Бұл консорциумның жетекші компаниясы – Presight, ол G42 холдингіне тиесілі, өте ірі компания. "Сергек" осы компаниямен бірге жұмысын жалғастырып жатыр. Биыл қосымша 22 мың камера орнату жоспарланған, оның басым бөлігі қазірдің өзінде орнатылды. Инвестиция көлемі – 53 миллиард теңге", – деді әкім.

Әкім жаңа камералардың басты ерекшелігіне де тоқталды.

"Бұл жай ғана бейнебақылау камералары емес. Олар терең талдау жасауға мүмкіндік береді – яғни камералар адамның тұлғасын, көлік нөмірін және өзге де деректерді идентификациялай алады. Бұрынғы камералар тек түсіріп, жазып қана қоятын, ал жаңа жүйе арқылы енді толық әрі нақты ақпарат алуға болады", – деп түсіндірді Жеңіс Қасымбек.

Бұған дейін Астана әкімінің елордадағы кептеліс мәселесі қашан шешілетінін айтып бергенін жазғанбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Елорда әкімі LRT желісін Қосшы бағытында кеңейтуді жоспарлап отырғанын растады
16:56, Бүгін
16:56, Бүгін
Елорда әкімі LRT желісін Қосшы бағытында кеңейтуді жоспарлап отырғанын растады
Аздаған уақыт беріңіздер: Астана әкімі елордадағы кептеліс мәселесі қашан шешілетінін айтып берді
15:15, Бүгін
15:15, Бүгін
Аздаған уақыт беріңіздер: Астана әкімі елордадағы кептеліс мәселесі қашан шешілетінін айтып берді
Астанада 180 аула мен қоғамдық кеңістік абаттандырылады
14:38, 30 мамыр 2025
14:38, 30 мамыр 2025
Астанада 180 аула мен қоғамдық кеңістік абаттандырылады
