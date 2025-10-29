Көлік нөмірі мен жүргізушінің жеке басын анықтай алады: Астанада жаңа камералар орнатылды
Астана әкімі Жеңіс Қасымбек 2025 жылғы 29 қазанда тұрғындармен кездесу кезінде елорда көшелеріне орнатылып жатқан жаңа бейнекамералардың мүмкіндіктері туралы айтып берді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.
Жеңіс Қасымбектің айтуынша, қаладағы барлық "Сергек" камералары қалыпты жұмыс істеп тұр.
"Бүгінде Эмираттардан келген компания жұмыс істеп жатыр – олар консорциум құрамында бірлесіп жұмыс істейді. Бұл консорциумның жетекші компаниясы – Presight, ол G42 холдингіне тиесілі, өте ірі компания. "Сергек" осы компаниямен бірге жұмысын жалғастырып жатыр. Биыл қосымша 22 мың камера орнату жоспарланған, оның басым бөлігі қазірдің өзінде орнатылды. Инвестиция көлемі – 53 миллиард теңге", – деді әкім.
Әкім жаңа камералардың басты ерекшелігіне де тоқталды.
"Бұл жай ғана бейнебақылау камералары емес. Олар терең талдау жасауға мүмкіндік береді – яғни камералар адамның тұлғасын, көлік нөмірін және өзге де деректерді идентификациялай алады. Бұрынғы камералар тек түсіріп, жазып қана қоятын, ал жаңа жүйе арқылы енді толық әрі нақты ақпарат алуға болады", – деп түсіндірді Жеңіс Қасымбек.
