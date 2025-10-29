#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+14°
$
535.83
624.94
6.69
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+14°
$
535.83
624.94
6.69
Қоғам

Қазақтандықтарға арналған автолизинг: жаңа жоба әзірленді

Қазақтандықтарға арналған автолизинг: жаңа жоба әзірленді, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.10.2025 17:25 Сурет: pixabay
Сауда және интеграция министрлігі ішкі сауда ережелеріне өзгерістер енгізу жөніндегі жоба дайындады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жоба азаматтарға жеке мақсатта пайдалануға арналған автокөлікті лизинг шарты арқылы сатып алу мүмкіндігін беруді көздейді. Бұл шарт бойынша көлікті кейіннен толықтай өз меншігіне алу немесе лизинг берушіге қайтару қарастырылған.

Министрліктің мәліметінше, осы тетік автокөлікке қолжетімділікті арттыруға, ішкі автолизинг нарығын дамытуға және бәсекелі орта қалыптастыруға қосымша жағдай жасауға мүмкіндік береді.

Ұсынылып отырған өзгерістерге сай, лизинг шарты бірыңғай үлгіде рәсімделмек. Дегенмен, лизинг беруші келісімге лизинг алушының жағдайын жақсартатын қосымша талаптар енгізе алады.

Лизингтік қызмет Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына, сондай-ақ "Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы", "Рұқсаттар және хабарламалар туралы" заңдары мен өзге де нормативтік-құқықтық актілерге сәйкес жүзеге асырылатын болады.

Бұл талаптар қолданыста болған (пайдаланылған) көліктерге таралмайды. Лизинг шартының тараптары өз міндеттемелерін орындамаған жағдайда, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапкершілікке тартылады.

Жобаның мәтіні "Ашық НҚА" интернет-порталында 2025 жылдың 2 қарашасына дейін көпшілік талқылауына ұсынылған.

Еске салайық, 2025 жылдың 16 қазанында премьер-министр Олжас Бектенов үкімет мүшелерінің қатысуымен өткен кеңесте жеке тұлғаларға жеңіл автокөліктерді лизинг арқылы сатып алу тетігін енгізу жоспарланып отырғанын мәлімдеген. Бұл бастама азаматтардың көлік сатып алу мүмкіндігін кеңейтуге бағытталған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Жасөспірімдер Азиадасы: Қазақстан джиу-джитсудан екі медаль жеңіп алды
18:28, Бүгін
Жасөспірімдер Азиадасы: Қазақстан джиу-джитсудан екі медаль жеңіп алды
Енді медбикелер пациенттерді қабылдап, дәрі-дәрмектерге рецепт жазып бере алады: өзгерістер әзірленді
16:35, 20 ақпан 2025
Енді медбикелер пациенттерді қабылдап, дәрі-дәрмектерге рецепт жазып бере алады: өзгерістер әзірленді
Қазақстанда базар иелеріне модернизация жасау міндеттелді
10:13, 16 қараша 2023
Қазақстанда базар иелеріне модернизация жасау міндеттелді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: