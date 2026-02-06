Жаңа қазақстандық брендтер тауарларын дүкен сөрелеріне жеңілдетілген шарттармен орналастыра алады
Ұсынылып отырған өзгерістер қазақстандық тауар өндірушілерді қолдауға бағытталған. Атап айтқанда, мемлекеттік қолдау шараларын алатын субъектілерге Қазақстандық тауар өндірушілер тізіліміне енгізілген жаңа отандық брендтердің тауарларын сауда алаңдарында немесе сөре кеңістігінде кемінде үш ай мерзімге жеңілдетілген шарттармен орналастыру мүмкіндігі беріледі. Бұл үшін өндіруші белгіленген тәртіппен жазбаша өтінім беруі тиіс.
Сонымен қатар, қағидаларда айналым қаражатын толықтыру барысында сауда жабдықтарын, тауарларды, шикізат пен материалдарды Қазақстандық тауар өндірушілер тізіліміне енген кәсіпкерлерден сатып алу талабы бекітіледі. Бұл норма ішкі нарықтағы отандық өндірушілердің үлесін арттыруға ықпал етеді.
Одан бөлек, сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау және кредиттер бойынша кепілдік беру туралы шарттар жасалғаннан кейінгі бір жыл ішінде сауда орындарына жалдау ақысының құнын көтеруге шектеу енгізіледі. Министрліктің түсіндіруінше, бұл шара әсіресе жалға алынған алаңдарда жұмыс істейтін шағын және орта бизнес өкілдері мен жеке кәсіпкерлер үшін маңызды. Соның нәтижесінде кәсіпкерлер шығындарын алдын ала жоспарлап, жалдау ақысының негізсіз әрі кенеттен өсу қаупінен қорғалады.
Аталған жоба 20 ақпанға дейін қоғамдық талқылау үшін "Ашық НҚА" порталында орналастырылған.