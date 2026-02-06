#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+6°
$
495.1
583.72
6.46
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+6°
$
495.1
583.72
6.46
Қоғам

Жаңа қазақстандық брендтер тауарларын дүкен сөрелеріне жеңілдетілген шарттармен орналастыра алады

Сделано в Казахстане, производство в Казахстане, продукты сделанные в Казахстане, сделано в РК, производство РК, продукты питания, еда, маркет, супермаркет, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.02.2026 09:27 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Сауда және интеграция министрлігі ішкі сауда субъектілеріне жеке кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау шараларын көрсету қағидаларына өзгерістер енгізу жөніндегі түзетулер жобасын әзірледі, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ұсынылып отырған өзгерістер қазақстандық тауар өндірушілерді қолдауға бағытталған. Атап айтқанда, мемлекеттік қолдау шараларын алатын субъектілерге Қазақстандық тауар өндірушілер тізіліміне енгізілген жаңа отандық брендтердің тауарларын сауда алаңдарында немесе сөре кеңістігінде кемінде үш ай мерзімге жеңілдетілген шарттармен орналастыру мүмкіндігі беріледі. Бұл үшін өндіруші белгіленген тәртіппен жазбаша өтінім беруі тиіс.

Сонымен қатар, қағидаларда айналым қаражатын толықтыру барысында сауда жабдықтарын, тауарларды, шикізат пен материалдарды Қазақстандық тауар өндірушілер тізіліміне енген кәсіпкерлерден сатып алу талабы бекітіледі. Бұл норма ішкі нарықтағы отандық өндірушілердің үлесін арттыруға ықпал етеді.

Одан бөлек, сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау және кредиттер бойынша кепілдік беру туралы шарттар жасалғаннан кейінгі бір жыл ішінде сауда орындарына жалдау ақысының құнын көтеруге шектеу енгізіледі. Министрліктің түсіндіруінше, бұл шара әсіресе жалға алынған алаңдарда жұмыс істейтін шағын және орта бизнес өкілдері мен жеке кәсіпкерлер үшін маңызды. Соның нәтижесінде кәсіпкерлер шығындарын алдын ала жоспарлап, жалдау ақысының негізсіз әрі кенеттен өсу қаупінен қорғалады.

Аталған жоба 20 ақпанға дейін қоғамдық талқылау үшін "Ашық НҚА" порталында орналастырылған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
ҚР ҰҚК мен ІІМ қылмыстық топтарға қарсы ауқымды арнайы операция жүргізді
10:15, Бүгін
ҚР ҰҚК мен ІІМ қылмыстық топтарға қарсы ауқымды арнайы операция жүргізді
Мемлекеттік қолдау алған кәсіпкерлер үшін жалдау ақысы бір жыл бойы көтерілмейді
16:55, 05 қараша 2025
Мемлекеттік қолдау алған кәсіпкерлер үшін жалдау ақысы бір жыл бойы көтерілмейді
Қазақтандықтарға арналған автолизинг: жаңа жоба әзірленді
17:25, 29 қазан 2025
Қазақтандықтарға арналған автолизинг: жаңа жоба әзірленді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: