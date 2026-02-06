ҚР ҰҚК мен ІІМ қылмыстық топтарға қарсы ауқымды арнайы операция жүргізді
Ведомство мәліметінше, 2026 жылғы 4 ақпандағы арнайы операция бірнеше қылмыстық топтың қызметін тоқтатуға бағытталды. Бұл топтар қару сақтау және сату, бопсалау, ұрланған автокөлікті заңдастыру және басқа да қылмыстарға қатысы бар деп саналады.
Операция Алматы, Шымкент қалалары мен Ақтөбе, Алматы, Шығыс Қазақстан, Жамбыл облыстары, сондай-ақ Абай және Жетісу облыстарында бір мезгілде жүргізілді.
Нәтижесінде 20 адам ұсталды, олардың 10-ы уақытша ұстау изоляторына (УҰИ) жеткізілді. Сондай-ақ күдіктілерден атқыш қару, оқ-дәрі, есірткі заттары, ірі көлемдегі ақша қаражаттары және басқа да заттай дәлелдер тәркіленді.
Сотқа дейінгі тергеу жұмыстары жүргізілуде, – деп хабарлады ҚР ҰҚК баспасөз қызметі.
ҚР Қылмыстық-процестік кодексінің 201-бабына сәйкес басқа ақпарат жариялауға жатпайды.
Бірнеше күн бұрын тағы бір арнайы операция туралы хабарланған еді.
Сол кезде Астана мен Алматы қалаларында қылмыстық қоғамдастыққа қатысы бар тұлғалар ұсталды, олар бірнеше ауыр және аса ауыр қылмыстарға қатысты деген күдікке ілінді. Күдіктілерге адам ұрлау, бопсалау және бөтен мүлікті қасақана жою сияқты қылмыстар тағылған.