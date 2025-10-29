#Қазақстан
Қоғам

Жамбыл облысында көршісін пышақтаған ер адамға үкім шықты

Жамбыл облысында көршісін пышақтаған ер адамға үкім шықты, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.10.2025 20:10 Сурет: pixabay
Жамбыл облысында Шу аудандық соты көршісіне қасақана ауыр дене жарақатын салғаны үшін айыпталған азамат Д.-ның ісін қарады. Бұл туралы 2025 жылғы 29 қазанда соттың баспасөз қызметі хабарлады, деп жазады Zakon.kz.

Сот үкімі

Қылмыстық кодекстің 106-бабының 1-бөлігі бойынша жаза мерзімі 3 жылдан 8 жылға дейінгі бас бостандығынан айыруды көздейді.

"Сот айыпталушының кінәсін мойындауын, шын жүректен өкінуін және жәбірленушінің кешірімін жеңілдететін мән-жай ретінде таныды. Ал мас күйінде қылмыс жасауды ауырлататын мән-жай деп есептеді. Нәтижесінде Д. кінәлі деп танылып, оған 3 жыл бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды", - делінген Шу аудандық сотының хабарламасында.

Алайда ҚР ҚК 63-бабы қолданылып, тағайындалған жаза шартты түрде есептелді.

Оқиға қалай болған

2025 жылғы қыркүйекте Шу ауданының Төле би ауылында айыпталушы Д. мен оның көршісі Б. арасында жанжал туындаған. Себеп — Б. көршісіне уақытша құрылыс құралдарын беруден бас тартқан. Ерегіс төбелеске ұласқан, сол сәтте айыпталушы үстел үстінде жатқан пышақты алып, көршісін ішінен жаралаған.

"Жәбірленуші ауыр дене жарақатын алып, Шу қалалық ауруханасына жеткізілді", - деп хабарлады соттың баспасөз қызметі.

Іс материалдары

Кінә тараптардың айғақтарымен, сараптама қорытындыларымен, заттай дәлелдермен және басқа да іс материалдарымен толық дәлелденді.

Тараптардың ұстанымы

Прокурор соттан айыпталушыға 3 жыл бас бостандығынан айыру жазасын сұрады.

Айыпталушы өз кінәсін толық мойындап, өкінетінін айтты.

Жәбірленуші айыпталушыны кешіріп, оған ешқандай шағымы жоқ екенін жеткізді.


"Үкім заңды күшіне енді", - делінген Шу аудандық сотының баспасөз хабарламасында.
Айдос Қали
