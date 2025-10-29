Жамбыл облысында көршісін пышақтаған ер адамға үкім шықты
Сот үкімі
Қылмыстық кодекстің 106-бабының 1-бөлігі бойынша жаза мерзімі 3 жылдан 8 жылға дейінгі бас бостандығынан айыруды көздейді.
"Сот айыпталушының кінәсін мойындауын, шын жүректен өкінуін және жәбірленушінің кешірімін жеңілдететін мән-жай ретінде таныды. Ал мас күйінде қылмыс жасауды ауырлататын мән-жай деп есептеді. Нәтижесінде Д. кінәлі деп танылып, оған 3 жыл бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды", - делінген Шу аудандық сотының хабарламасында.
Алайда ҚР ҚК 63-бабы қолданылып, тағайындалған жаза шартты түрде есептелді.
Оқиға қалай болған
2025 жылғы қыркүйекте Шу ауданының Төле би ауылында айыпталушы Д. мен оның көршісі Б. арасында жанжал туындаған. Себеп — Б. көршісіне уақытша құрылыс құралдарын беруден бас тартқан. Ерегіс төбелеске ұласқан, сол сәтте айыпталушы үстел үстінде жатқан пышақты алып, көршісін ішінен жаралаған.
"Жәбірленуші ауыр дене жарақатын алып, Шу қалалық ауруханасына жеткізілді", - деп хабарлады соттың баспасөз қызметі.
Іс материалдары
Кінә тараптардың айғақтарымен, сараптама қорытындыларымен, заттай дәлелдермен және басқа да іс материалдарымен толық дәлелденді.
Тараптардың ұстанымы
Прокурор соттан айыпталушыға 3 жыл бас бостандығынан айыру жазасын сұрады.
Айыпталушы өз кінәсін толық мойындап, өкінетінін айтты.
Жәбірленуші айыпталушыны кешіріп, оған ешқандай шағымы жоқ екенін жеткізді.
"Үкім заңды күшіне енді", - делінген Шу аудандық сотының баспасөз хабарламасында.