Ақтауда балалар алаңына қолданылған инелерді тастаған ер адамға үкім шықты
Сурет: pixabay
Ақтауда ер адамға балалар алаңы маңына қолданылған инелерді тастағаны үшін сот шешімі шығарылды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Lada.kz басылымының жазуынша, 13 қаңтарда Ақтауда Әкімшілік құқық бұзушылықтар бойынша арнайы сот осы оқиғаға қатысты істі қарады. Ер адам балалар алаңы маңына қолданылған инелерді тастағаны үшін жауапқа тартылған.
Құқық бұзушылық дәлелдері ретінде әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттама, полиция қызметкерлерінің есеп беруі және бейнежазба пайдаланылған. Ер адам кінәсін мойындап, соттан жеңіл жаза қолдануды сұраған.
Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылықтар кодексінің 434-2-бабының 1-бөлігінде жаза ретінде 10 АЕК көлемінде айыппұл (43 250 теңге) салу немесе 40 сағатқа қоғамдық жұмысқа тарту қарастырылған.
"Жаза тағайындағанда кінәні мойындау жазаны жеңілдетуші себеп ретінде есепке алынды. Жазаны ауырлататын жағдай анықталған жоқ. Сот күдіктіні кінәлі деп танып, айыппұлды 30%-ға қысқартуға мүмкіндік беріп, айыппұл мөлшерін 30 275 теңге деп белгіледі",- делінген басылым ақпаратында.
Бұған дейін ШҚО-да полиция тұрғынның көлігін заңсыз айдап кеткен азаматты ұстағанын жазғанбыз.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript