#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
509.75
594.67
6.46
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
509.75
594.67
6.46
Қоғам

Ақтауда балалар алаңына қолданылған инелерді тастаған ер адамға үкім шықты

Ақтауда балалар алаңына қолданылған инелерді тастаған ер адамға үкім шықты, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.01.2026 13:27 Сурет: pixabay
Ақтауда ер адамға балалар алаңы маңына қолданылған инелерді тастағаны үшін сот шешімі шығарылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Lada.kz басылымының жазуынша, 13 қаңтарда Ақтауда Әкімшілік құқық бұзушылықтар бойынша арнайы сот осы оқиғаға қатысты істі қарады. Ер адам балалар алаңы маңына қолданылған инелерді тастағаны үшін жауапқа тартылған.

Құқық бұзушылық дәлелдері ретінде әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттама, полиция қызметкерлерінің есеп беруі және бейнежазба пайдаланылған. Ер адам кінәсін мойындап, соттан жеңіл жаза қолдануды сұраған.

Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылықтар кодексінің 434-2-бабының 1-бөлігінде жаза ретінде 10 АЕК көлемінде айыппұл (43 250 теңге) салу немесе 40 сағатқа қоғамдық жұмысқа тарту қарастырылған.

"Жаза тағайындағанда кінәні мойындау жазаны жеңілдетуші себеп ретінде есепке алынды. Жазаны ауырлататын жағдай анықталған жоқ. Сот күдіктіні кінәлі деп танып, айыппұлды 30%-ға қысқартуға мүмкіндік беріп, айыппұл мөлшерін 30 275 теңге деп белгіледі",- делінген басылым ақпаратында.

Бұған дейін ШҚО-да полиция тұрғынның көлігін заңсыз айдап кеткен азаматты ұстағанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Ақтауда мысықты басынан ұрып, сеспей қатырған ер адамға қатысты сот үкімі шықты
19:26, 13 қазан 2023
Ақтауда мысықты басынан ұрып, сеспей қатырған ер адамға қатысты сот үкімі шықты
Ақтауда бортсерікпен жанжалдасқан ер адамға үкім шықты
09:52, 24 сәуір 2025
Ақтауда бортсерікпен жанжалдасқан ер адамға үкім шықты
Шымкентте 11 жастағы ұл баланы зорлаған ер адамға үкім шықты
12:52, 15 маусым 2024
Шымкентте 11 жастағы ұл баланы зорлаған ер адамға үкім шықты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: