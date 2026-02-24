#Референдум-2026
Қоғам

Түркістанда 16 жастағы қызды зорлаған 70 жастағы ер адамға үкім шықты

Түркістанда 16 жастағы қызды зорлаған 70 жастағы ер адамға үкім шықты, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.02.2026 22:37 Сурет: Zakon.kz
Түркістанда жасөспірім қызды зорлаған 70 жастағы педофилге сот үкімі шықты. Көршінің қызына қол салған зейнеткер 15 жыл 6 айға бас бостандығынан айырылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

КТК телеарнасының хабарлауынша, оқушы қыздың жүкті екенін жақындары былтыр қазан айында, жеті айлық мерзімінде бір-ақ білген. Сұрастырған кезде көрші қарттың ісі екені белгілі болды.

Келес ауданының тұрғыны көрші үйдің ересегі жоқ кезде үш күн қатарынан түнде келген. Бұл кезде үйде 16 жастағы оқушы қыз бен оның екі жасар сіңлісі ғана болған. Қазір өзге өңірге көшіп кеткен жәбірленуші сол кезде ұл бала босанған.

Сотталушы кінәсін мойындамады. Алайда сот оның кінәсі толық кінәлі деп тапты.

"Сараптама өткізілген, нәтижесінде ұл бала 99,99% сотталушының ұлы деген қорытынды берілген. Үш күн қатар болған. Көрші тұрады, сол күндері жәбірленушінің анасы Астанада болған, сауда жұмысымен кеткен. Әкесі күзетші болып істейді, түнгі ауысымға шыққан кезде, соны пайдаланып үйіне кірген".Түркістан облысы қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сот төрағасы Дәурен Мадалиев
Айдос Қали
Қызылордада 16 жастағы қызды жезөкшелікке мәжбүрлеген сауна әкімшісі сотталды
16:44, 26 желтоқсан 2024
Қызылордада 16 жастағы қызды жезөкшелікке мәжбүрлеген сауна әкімшісі сотталды
Абай облысында 9 жастағы қызды зорлаған ер адам 25 жылға сотталды
15:43, 23 шілде 2023
Абай облысында 9 жастағы қызды зорлаған ер адам 25 жылға сотталды
Шымкентте 11 жастағы ұл баланы зорлаған ер адамға үкім шықты
12:52, 15 маусым 2024
Шымкентте 11 жастағы ұл баланы зорлаған ер адамға үкім шықты
