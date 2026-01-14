#Халық заңгері
Оқиғалар

ШҚО-да полиция тұрғынның көлігін заңсыз айдап кеткен азаматты ұстады

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.01.2026 10:50 Фото: Zakon.kz
5 қаңтар күні сағат 18:55-те "102" арнасына қала тұрғыны хабарласып, оның BMW көлігін белгісіз біреудің заңсыз айдап кеткенін хабарлаған.

Құқық бұзушылық салдарынан жәбірленушіге шамамен 2 000 000 теңге көлемінде материалдық шығын келтірген.

Жедел іздестіру шаралары барысында ШҚО ПД жедел басқару орталығының бейнебақылау инспекторлары мен ПД патрульдік полиция батальонының қызметкерлері бірлесіп, Өскемен – Алтай тасжолының 38-шақырымында іздеудегі автокөлікті тоқтатып, құқық бұзушыны қолға түсірді. Көлік тізгінінде бұрын сотталған 31 жастағы азамат болған.

Аталған факті бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары басталды. Күдікті әрі қарай процессуалдық іс-қимыл жүргізу үшін Өскемен қалалық полиция басқармасына жеткізілді.

Полиция көлікті ұрлау және заңсыз айдап кету оқиғаларының алдын алу үшін кілтті көлікте қалдырмауды және тіпті қысқа уақытқа болса да ашық тастап кетпеу керектігін ескертертеді.

Мүмкіндігінше көлікті бейнебақылау камераларымен жабдықталған жерлерге тұраққа қойып, қосымша қорғаныс құралдарын пайдалануға кеңес береді.

