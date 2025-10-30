#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+14°
$
530.15
617.47
6.64
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+14°
$
530.15
617.47
6.64
Қоғам

Ерлан Қарин: Кейбір сарапшылар парламенттік реформаны тым жеңіл қабылдайды

Ерлан Қарин: Кейбір сарапшылар парламенттік реформаны тым жеңіл қабылдайды, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.10.2025 09:59 Сурет: akorda.kz
Мемлекеттік кеңесші Ерлан Қарин кейбір сарапшылардың парламенттік реформаны үстірт қабылдауын сынға алды. Оның айтуынша, реформадан Сенат туралы баптарды алып тасау – қате көзқарас. Толығырақ Zakon.kz ақпаратында.
"Президент бұл туралы бұған дейін де айтқандай: реформа — бұл жай ғана механикалық процесс емес. Біз барлық қолданыстағы рәсімдермен, регламенттермен және тетіктермен дербес бір палаталы Парламентті қалыптастыру туралы айтып отырмыз", – деп атап өтті Қарин.

Оның сөзінше, басты мақсат — жаңа институттың жұмыс істеуінің негізгі қағидаттарын айқындау. Сондықтан реформаны тек жоғарғы палатаны формалды түрде алып тастаумен шектеуге болмайды.

2025 жылдың 8 қыркүйегінде халыққа арнаған Жолдауы барысында Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан Парламентін бір палаталы ету және Сенатты тарату туралы ұсыныс білдірген болатын. Президенттің айтуынша, жоғары өкілді билікке қатысты бұл реформа — бұған дейін жүргізілген өзгерістердің, соның ішінде президенттік билік реформасының да қисынды жалғасы болмақ.

2025 жылдың 15 қазанында Ерлан Қарин Қазақстанда парламенттік реформа бойынша ұсыныстарды онлайн түрде жинау процесі басталғанын хабарлады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Қазақстанда парламенттік реформаны жетілдіруге қатысты азаматтардан онлайн-ұсыныстар қабылдау басталды
13:58, 15 қазан 2025
Қазақстанда парламенттік реформаны жетілдіруге қатысты азаматтардан онлайн-ұсыныстар қабылдау басталды
Ерлан Қарин биыл жүзеге асырылған саяси реформаларға тоқталып, жылды қорытындылады
18:10, 29 желтоқсан 2023
Ерлан Қарин биыл жүзеге асырылған саяси реформаларға тоқталып, жылды қорытындылады
Ерлан Қарин алдағы сайлаудың негізгі 10 жаңалығын атап көрсетті
17:13, 20 қаңтар 2023
Ерлан Қарин алдағы сайлаудың негізгі 10 жаңалығын атап көрсетті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: