Саясат

Қазақстанда парламенттік реформаны жетілдіруге қатысты азаматтардан онлайн-ұсыныстар қабылдау басталды

Здания Мажилиса и Сената Парламента РК, Мажилис, Сенат, Парламент, госслужба, госслужащие, государственная служба, государственные служащие, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.10.2025 13:58 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
15 қазан 2025 жылы Мемлекеттік хатшы Ерлан Қарин Қазақстанда парламенттік реформаны жетілдіру бойынша азаматтардан онлайн-ұсыныстар жинау басталғанын хабарлады, деп жазады Zakon.kz.

Өзінің Telegram-арнасында Ерлан Қарин Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Жұмыс тобының алғашқы отырысында азаматтардың парламенттік реформаны талқылауға қатысуының маңыздылығын атап өткенін еске салды.

"Президенттің тапсырмасы бойынша мемлекеттік e-Otinish платформасында және eGov сервисінде азаматтардың парламенттік жүйені жетілдіру жөніндегі ұсыныстарын жинау ұйымдастырылады. Олар "Парламенттік реформа" атты арнайы бөлімге ұсыныстарын жолдап, елдің саяси жүйесін жаңғыртуға үлес қоса алады. ", – деп жазды Ерлан Қарин.

Оның айтуынша, парламенттік реформаны мемлекет пен қоғам арасындағы ашық диалог арқылы жүзеге асыру – Президенттің "Халық үніне құлақ асатын мемлекет" тұжырымдамасының негізгі қағидаттарына толық сәйкес келеді.

Еске салайық, 14 қазан күні Президент Қасым-Жомарт Тоқаев парламенттік реформа жөніндегі Жұмыс тобының алғашқы отырысын өткізді.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
