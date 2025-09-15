#Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+21°
$
540.84
634.46
6.43
Қоғам

Балаларды "қонақ отбасыға" қабылдау 15 қыркүйектен басталды

Ребенок у окна, дети у окна, окно, падение из окна, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.09.2025 12:04 Фото: unsplash
Қазақстанда 2025 жылғы 15 қыркүйектен бастап "Баланы (балаларды) қонақ отбасыға беру" мемлекеттік қызметін көрсету қағидалары күшіне енді, деп хабарлайды Zakon.kz.

"Баланы (балаларды) қонақ отбасыға беру" мемлекеттік қызметін білім басқармалары мен аудандық білім бөлімдері жеке тұлғаларға көрсетеді.

Мемлекеттік қызметті алу үшін белгіленген нысандағы өтініш пен мынадай құжаттар қоса ұсынылады:

  • жеке басын куәландыратын құжат немесе цифрлық құжаттар сервисінен электронды құжат (тұлғаны сәйкестендіру үшін қажет);
  • некеде тұрған жағдайда жұбайының нотариалды куәландырылған келісімі;
  • соңғы 12 айдағы өтініш берушінің және некеде тұрған болса, жұбайының табыстары туралы мәлімет;
  • өтініш берушінің және жұбайының (егер некеде тұрса) денсаулық жағдайы туралы анықтамалар, онда Денсаулық сақтау министрлігінің тізбесіне сәйкес аурулардың жоқтығы расталады;
  • өтініш берушінің және жұбайының тұрғын үйге меншік құқығы болмаған жағдайда, тұрғын үйді пайдалану құқығын растайтын құжат көшірмелері;
  • неке қию туралы куәлік (егер некеде тұрса) немесе цифрлық құжаттар сервисінен электронды құжат (егер АХАЖ тіркеу пунктінің ақпараттық жүйесінде мәлімет жоқ болса);
  • жетім балаларды және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды отбасына тәрбиелеуге қабылдағысы келетін адамдардың даярлықтан өткені туралы сертификат (жақын туыстардан басқа).

Құжаттарды алған күннен бастап қызмет көрсетуші бір жұмыс күні ішінде олардың толықтығын тексереді.

Өтініш беруші "Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы туралы" кодекстің 122-бабында белгіленген талаптарға сай болған жағдайда және құжаттардың толық пакеті ұсынылса, үш жұмыс күні ішінде қонақ отбасыға бала қабылдағысы келетін адамдардың тұрғын үй-тұрмыстық жағдайына акт жасалып, қорытынды дайындалады.

Акт жасалғаннан кейін қызмет көрсетуші екі жұмыс күні ішінде 10 жасқа толған баланың қонақ отбасыға берілуіне келісімін рәсімдейді.

Одан соң бір жұмыс күні ішінде бала қонақ отбасыға берілетіні туралы келісімшартты жасасу жөнінде хабарлама дайындалады.

Хабарламаны алғаннан кейін өтініш беруші бір жұмыс күні ішінде келісімшартқа қол қою үшін қызмет көрсетушіге баруы тиіс.

Құжаттарды қарау және мемлекеттік қызмет көрсету туралы шешім қабылдау немесе бас тарту жалпы 10 жұмыс күнін құрайды.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
