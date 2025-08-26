15 қыркүйектен кейін ПИК қалай жұмыс істейді – Алматы әкімдігінен жадынама
2025 жылдың 15 қыркүйегінен бастап ҚР "Тұрғын үй қатынастары туралы" заңына енгізілген өзгерістер күшіне енеді. Оның ішінде пәтер иелері кооперативтерінің (ПИК) қызметіне арналған 51-6-бап бар. Алматы әкімдігі 26 тамызда негізгі жаңалықтарды еске салды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Заңнан бөлек, ПИК қызметі Үлгілік жарғы арқылы реттеледі. Барлық ПИК бір жыл ішінде өтуге тиіс қайта тіркеу рәсімі кезінде әділет департаменттеріне жарғыны ұсыну талап етілмейді.
ПИК тіркеліп, коммерциялық емес ұйым ретінде қызмет етеді.
- ПИК құруға арналған бастамашыл топ кондоминиум нысандары иелерінің жиналыста делегатталған өкілдерінен тұруға тиіс.
- Егер ПИК құрамына екіден артық үй кіретін болса, әр үйдің өкілдері бөлек жиналыста бекітіледі және оларға үй иелерінің мүддесін білдіру құқығы беріледі.
ПИК-тің міндетті функциялары:
- Барлық пәтер, тұрғын емес үй-жайлар, қоймалар мен автотұрақ иелерінің тізімін қалыптастыру.
- Тұрғындардың жайлы және қауіпсіз өмір сүруін қамтамасыз ету.
- Жалпы жиналыстарды ұйымдастыру және өткізу.
- Коммуналдық қызметтерге шарттар жасасу.
- Жиналыс пен үй кеңесінің шешімдерін орындау.
- Жиналысқа мыналарды дайындап ұсыну: жылдық смета жобасы, жылдық және айлық есептер.
- 15 күн ішінде ағымдағы және жинақ шоттарын ашу және жүргізу.
- Барлық төлемнің түсуін бақылау (қойма, автотұрақ төлемдері де кіреді).
- Жазбаша сұрау салу бойынша беру: Шоттар бойынша үзінділер; Қаржылық құжаттар; Жиналыстардың хаттамалары мен есептері (қағаз немесе электрондық форматта).
- Коммуналдық қызметтердің сапасын бақылау.
- Жылыту маусымына дайындықты, лифт пен қауіпсіздік жүйелерінің (өрт дабылы, түтін шығару және т.б.) жұмысын қамтамасыз ету.
- Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықтың электрондық ақпараттық жүйелеріне деректер беру.
ПИК-тің барлық кірісі тек жарғылық мақсаттарға жұмсалады. Қатысушылар арасында пайда бөлуге жол берілмейді.
