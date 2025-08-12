#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+27°
$
542.29
629.54
6.77
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+27°
$
542.29
629.54
6.77
Қоғам

Қазақстанда 5 қыркүйектен кейін МИБ төрағалары үшін қандай өзгерістер болады

Дом, жилье, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, покупка квартиры, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, дом в ипотеку, квартира в ипотеку, цены на квартиры, цены на жилье, цены на дома, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.08.2025 18:03 Фото: pexels
ҚР "Тұрғын үй қатынастары туралы" Заңына енгізілген өзгерістерге сәйкес, 2025 жылғы 15 қыркүйектен кейін мүлік иелері бірлестігінің төрағасы жалпы жиналыста үш жыл мерзімге сайланады және үй кеңесінің құрамына кіруге міндетті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің хабарлауынша, төраға және үй кеңесінің мүшесі ретінде бекітілу үшін кандидат пәтердің немесе тұрғын емес үй-жайдың меншік иесі болуға тиіс.

Сондай-ақ, пәтердің немесе тұрғын емес үй-жайдың меншік иесімен бірге тұрақты тұратын отбасы мүшелері (жұбайы/зайыбы, балалары, ата-анасы) де кандидат ретінде қарастырылуы мүмкін.

Мүлік иелері бірлестігінің төрағасы меншік иелері бірлестігінің мүдделерін барлық соттарда, мемлекеттік органдарда және өзге де ұйымдарда сенімхатсыз ұсынуға құқылы. Егер төраға уақытша еңбекке жарамсыздыққа немесе басқа да себептерге байланысты өз міндеттерін он бес күнтізбелік күннен астам уақыт орындай алмайтын болса, және бұл меншік иелерінің жиналысы немесе үй кеңесінің хаттамалық шешімімен бекітілсе, үй кеңесі өз құрамынан мүлік иелері бірлестігінің төрағасының міндетін уақытша атқарушыны сайлайды.

Уақытша төрағаның өкілеттігі жаңа төраға сайланғанға дейін, бірақ алты айдан аспайтын мерзімге белгіленеді.

Сондай-ақ, төраға кондоминиум нысанын басқару үшін көппәтерлі тұрғын үйдің басқарушысымен еңбек шартына отыруға құқылы. Бұл үшін оған жалпы жиналыстың шешімі немесе үй кеңесінің, басқарушыны жалдау өкілеттігін делегаттаған шешімі қажет.

Көппәтерлі тұрғын үйді басқарушы Қазақстан Республикасының азаматы болуы тиіс және оның кәсіби біліктілігін растайтын құжатқа ие болуы қажет.

Еңбек шарты жасалғаннан және барлық рәсімдер аяқталғаннан кейін, басқарушы тұрғын үй инспекциясына тиісті мәліметтерді жолдайды. Бұл ақпарат кондоминиум нысанын басқару субъектілерінің және көппәтерлі тұрғын үйлерді басқарушылардың тізіліміне енгізіледі.

Осылайша, төраға басқару құрылымында қалып, үй кеңесінің функцияларын атқарады, ал негізгі ұйымдастыру және басқару жұмыстарын басқарушы еңбек шарты негізінде жүзеге асырады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Түркістанда құтқарушылар сауда бутигіндегі жарылыстың алдын алды
Қоғам
21:59, Бүгін
Түркістанда құтқарушылар сауда бутигіндегі жарылыстың алдын алды
Өз ауласына көмген: Түркістан облысының тұрғыны адам өлтіргені үшін 20 жылға сотталды
Қоғам
21:14, Бүгін
Өз ауласына көмген: Түркістан облысының тұрғыны адам өлтіргені үшін 20 жылға сотталды
Қызылордалық бала үшін әдеттегі ойын құтқарушыларды шақырумен аяқталды
Қоғам
20:40, Бүгін
Қызылордалық бала үшін әдеттегі ойын құтқарушыларды шақырумен аяқталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: