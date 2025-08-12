Қазақстанда 5 қыркүйектен кейін МИБ төрағалары үшін қандай өзгерістер болады
Өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің хабарлауынша, төраға және үй кеңесінің мүшесі ретінде бекітілу үшін кандидат пәтердің немесе тұрғын емес үй-жайдың меншік иесі болуға тиіс.
Сондай-ақ, пәтердің немесе тұрғын емес үй-жайдың меншік иесімен бірге тұрақты тұратын отбасы мүшелері (жұбайы/зайыбы, балалары, ата-анасы) де кандидат ретінде қарастырылуы мүмкін.
Мүлік иелері бірлестігінің төрағасы меншік иелері бірлестігінің мүдделерін барлық соттарда, мемлекеттік органдарда және өзге де ұйымдарда сенімхатсыз ұсынуға құқылы. Егер төраға уақытша еңбекке жарамсыздыққа немесе басқа да себептерге байланысты өз міндеттерін он бес күнтізбелік күннен астам уақыт орындай алмайтын болса, және бұл меншік иелерінің жиналысы немесе үй кеңесінің хаттамалық шешімімен бекітілсе, үй кеңесі өз құрамынан мүлік иелері бірлестігінің төрағасының міндетін уақытша атқарушыны сайлайды.
Уақытша төрағаның өкілеттігі жаңа төраға сайланғанға дейін, бірақ алты айдан аспайтын мерзімге белгіленеді.
Сондай-ақ, төраға кондоминиум нысанын басқару үшін көппәтерлі тұрғын үйдің басқарушысымен еңбек шартына отыруға құқылы. Бұл үшін оған жалпы жиналыстың шешімі немесе үй кеңесінің, басқарушыны жалдау өкілеттігін делегаттаған шешімі қажет.
Көппәтерлі тұрғын үйді басқарушы Қазақстан Республикасының азаматы болуы тиіс және оның кәсіби біліктілігін растайтын құжатқа ие болуы қажет.
Еңбек шарты жасалғаннан және барлық рәсімдер аяқталғаннан кейін, басқарушы тұрғын үй инспекциясына тиісті мәліметтерді жолдайды. Бұл ақпарат кондоминиум нысанын басқару субъектілерінің және көппәтерлі тұрғын үйлерді басқарушылардың тізіліміне енгізіледі.
Осылайша, төраға басқару құрылымында қалып, үй кеңесінің функцияларын атқарады, ал негізгі ұйымдастыру және басқару жұмыстарын басқарушы еңбек шарты негізінде жүзеге асырады.