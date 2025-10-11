Ұлттық құрылтай мүшелері "Таза Қазақстан" акциясына қатысты
Былтыр Мемлекет басшысының бастамасымен қолға алынған акция бүгінде халықтық сипатқа ие болып отыр. Мемлекеттік кеңесші мен Ұлттық құрылтай мүшелері Астана және Алматы қалаларында ағаш отырғызды, делінген Ақорда хабарламасында.
Ұлттық құрылтай мүшелері "Таза Қазақстан" акциясын қолдап, бұл бастаманың қоғамды біріктіруде әрі экологиялық мәдениетті дамытуда маңызы зор екенін атап өтті. Сондай-ақ азаматтарды акцияны қолдауға бағытталған жобаларға белсене атсалысуға шақырды.
Сурет: akorda.kz
Ерлан Қарин акцияға қатысқан Ұлттық құрылтай мүшелеріне алғыс айтып, "Таза Қазақстан" бастамасы еліміздің идеологиялық платформасының маңызды құрамдас бөлігі екенін еске салды.
Сонымен қатар Мемлекеттік кеңесші аталған акция елімізге, қоршаған ортаға жауапты әрі ұқыпты қарауға шақыратынын, қоғамдағы әдеп мәдениетіне оң әсер ететінін жеткізді.
Сурет: akorda.kz
Осылайша, "Таза Қазақстан" акциясы жаңа қоғамдық этика мен әдеп мәдениетін қалыптастырудың негізіне айналды.
Бұған дейін бүгін Астанада ауқымды жалпы халықтық сенбілік өтіп жатқаны хабарланған. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев та "Таза Қазақстан" экологиялық акциясына қатысты. Президент қоғамдық жұмысқа атсалысып жүрген жастарға алғыс айтты. Сондай-ақ Президент "Нұра" ауданындағы Greenline бульварын аралап көрді.