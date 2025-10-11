#Қазақстан
Тоқаев қоғамдық жұмысқа атсалысып жүрген жастарға алғыс айтты

Тоқаев, жастар, сенбілік, алғыс айту, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.10.2025 12:44 Сурет: Ақорда
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Jasyl El ұйымының белсенділерімен әңгімелесіп, қоғамдық жұмысқа атсалысып жүрген жастарға алғыс айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 2025 жылы 11 қазанда "Таза Қазақстан" экологиялық акциясына қатысты. Оның барысында Jasyl El ұйымының белсенділерімен әңгімелесті.

"Баршаңызға ризашылығымды білдіремін. Бұл – өте қажетті жұмыс. Еліміз бен халқымыз үшін керек іс. Сондықтан Сіздерге табыс тілеймін. Істеріңіз сәтті болсын. Ең алдымен ниетіміз таза болуы керек. Отанымыз үшін қызмет етуге тиіспіз. Jasyl El ұйымының жұмысын қолдаймын. Жұмыстарыңыз өзге жастарға өнеге, олар Сіздерден үлгі алады", – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.

Бұған дейін бүгін Астанада ауқымды жалпы халықтық сенбілік өтіп жатқаны хабарланған. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев та "Таза Қазақстан" экологиялық акциясына қатысты.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
