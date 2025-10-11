#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+15°
$
539.06
623.75
6.63
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+15°
$
539.06
623.75
6.63
Саясат

Мемлекет басшысы "Таза Қазақстан" экологиялық акциясына қатысты

Сенбілік, Тоқаев, Астана, Мемлекет басшысы, Таза Қазақстан, экологиялық акциясы , сурет - Zakon.kz жаңалық 11.10.2025 12:15 Сурет: Ақорда
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 2025 жылы 11 қазанда "Таза Қазақстан" экологиялық акциясына қатысты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Президент Астана қаласындағы Ботаникалық саябақта ерікті және белсенді жастармен бірге ағаш екті. Жалпыұлттық іс-шара аясында биыл республика аумағында 2,4 миллионға жуық көшет отырғызылған, делінген Ақорда хабарламасында.

Сондай-ақ шара барысында Мемлекет басшысы жастармен бірге суретке түсті.

Сурет: Ақорда

Сурет: Ақорда

Сурет: Ақорда


Бүгін Астанада ауқымды жалпы халықтық сенбілік басталды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Ұлттық құрылтай мүшелері "Таза Қазақстан" акциясына қатысты
15:48, Бүгін
Ұлттық құрылтай мүшелері "Таза Қазақстан" акциясына қатысты
"Таза Қазақстан" – бұл шын мәнінде нағыз отансүйгіштіктің көрінісі
13:00, 24 сәуір 2025
"Таза Қазақстан" – бұл шын мәнінде нағыз отансүйгіштіктің көрінісі
Президент: "Таза Қазақстан" – қоршаған ортаны тазалау ғана емес, бұл ең алдымен, ішкі мәдениеттің көрінісі
15:40, 11 сәуір 2025
Президент: "Таза Қазақстан" – қоршаған ортаны тазалау ғана емес, бұл ең алдымен, ішкі мәдениеттің көрінісі
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: