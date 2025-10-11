Мемлекет басшысы "Таза Қазақстан" экологиялық акциясына қатысты
Сурет: Ақорда
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 2025 жылы 11 қазанда "Таза Қазақстан" экологиялық акциясына қатысты, деп хабарлайды Zakon.kz.
Президент Астана қаласындағы Ботаникалық саябақта ерікті және белсенді жастармен бірге ағаш екті. Жалпыұлттық іс-шара аясында биыл республика аумағында 2,4 миллионға жуық көшет отырғызылған, делінген Ақорда хабарламасында.
Сондай-ақ шара барысында Мемлекет басшысы жастармен бірге суретке түсті.
Сурет: Ақорда
Сурет: Ақорда
Сурет: Ақорда
Бүгін Астанада ауқымды жалпы халықтық сенбілік басталды.
