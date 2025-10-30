#Қазақстан
Қоғам

Сот қазақстандық жүк тасымалдаушылардың пайдасына шешім шығарды: заңсыз әрекеттер тоқтатылды

Фото: freepik
Сот көлік прокуратурасының қазақстандық жүк тасымалдаушыларды қорғаудағы ұстанымын қолдады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы бүгін, 2025 жылғы 30 қыркүйекте Бас көлік прокуратурасы мәлімдеді.

"Шымкент көлік прокуратурасы 9 мыңнан астам отандық жүк тасымалдаушылардың құқықтарын қорғап, тасымалдаушыларға берілетін рұқсат бланкілерінде көлік құралдарының мемлекеттік нөмірлерін қайталап енгізу жөніндегі заңсыз тәжірибені тоқтатуға қол жеткізді",- делінген ақпаратта.

Белгілі болғандай, мұндай әрекеттер халықаралық келісімдерге қайшы келіп, кәсіпкерлерді әкімшілік жауапкершілікке негізсіз тарту қаупін тудырған.

Бұған дейін күніне 200 мың теңгеге дейін табыс тапқан қазақстандықтардың буда-буда ақшасы мен қымбат көліктері тәркіленгенін жазған болатынбыз.

