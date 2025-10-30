#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+14°
$
530.15
617.47
6.64
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+14°
$
530.15
617.47
6.64
Қоғам

Бас прокуратура Өскемен прокурорының жұмыстан шығаруға не түрткі болғанын айтып берді

Генеральная прокуратура РК, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.10.2025 13:18 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Бас прокурордың орынбасары Ғалымжан Қойгелдиев 2025 жылғы 30 қазанда Сенатта Тимур Чакпантаевтың Өскемен қаласының прокуроры қызметінен босатылғанын айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Спикер бірнеше күн бұрын қалаға жаңа прокурор тағайындалғанын еске салды.


"Қызметтік тексеріс нәтижесінде Өскемен прокуроры Тимур Чакпантаев өз лауазымынан босатылды. Еңбек тәртібін бұзу бойынша бірқатар мәселелер туындаған. Ол босатылды және қазір резервте", – деді Бас прокурордың орынбасары.

Журналистердің болашақта Тимур Чакпантаев басқа жұмыс орнына ауыса ала ма деген сұрағына Ғалымжан Қойгелдиев уақыт көрсетеді деп жауап берді.

2025 жылғы қыркүйекте Өскемен прокуроры Тимур Чакпантаевке бағыныштыларын ұрған деген күдікпен полиция қылмыстық іс қозғағаны туралы ақпарат шыққан еді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Қазақстанда таныстыққа арналған танымал Telegram-арнаны бұғаттау ұсынылуда
13:51, Бүгін
Қазақстанда таныстыққа арналған танымал Telegram-арнаны бұғаттау ұсынылуда
Бас прокуратура шетелде сотталғандардың не себепті Қазақстанға оралудан бас тартатынын түсіндіріп берді
12:14, Бүгін
Бас прокуратура шетелде сотталғандардың не себепті Қазақстанға оралудан бас тартатынын түсіндіріп берді
Бас прокуратура Ақжарқын Тұрлыбайдың ісі бақылауда екенін мәлімдеді
12:31, Бүгін
Бас прокуратура Ақжарқын Тұрлыбайдың ісі бақылауда екенін мәлімдеді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: