Бас прокуратура Өскемен прокурорының жұмыстан шығаруға не түрткі болғанын айтып берді
Бас прокурордың орынбасары Ғалымжан Қойгелдиев 2025 жылғы 30 қазанда Сенатта Тимур Чакпантаевтың Өскемен қаласының прокуроры қызметінен босатылғанын айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.
Спикер бірнеше күн бұрын қалаға жаңа прокурор тағайындалғанын еске салды.
"Қызметтік тексеріс нәтижесінде Өскемен прокуроры Тимур Чакпантаев өз лауазымынан босатылды. Еңбек тәртібін бұзу бойынша бірқатар мәселелер туындаған. Ол босатылды және қазір резервте", – деді Бас прокурордың орынбасары.
Журналистердің болашақта Тимур Чакпантаев басқа жұмыс орнына ауыса ала ма деген сұрағына Ғалымжан Қойгелдиев уақыт көрсетеді деп жауап берді.
2025 жылғы қыркүйекте Өскемен прокуроры Тимур Чакпантаевке бағыныштыларын ұрған деген күдікпен полиция қылмыстық іс қозғағаны туралы ақпарат шыққан еді.
