#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+14°
$
530.15
617.47
6.64
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+14°
$
530.15
617.47
6.64
Қоғам

Бас прокуратура шетелде сотталғандардың не себепті Қазақстанға оралудан бас тартатынын түсіндіріп берді

Тюрьма, тюрьмы, места лишения свободы, зона, решетка, лишение свободы, заключенный, заключенные, заключение, колония, место заключения, места заключения, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.10.2025 12:14 Фото: Zakon.kz
2025 жылғы 30 қазанда Бас прокурордың орынбасары Ғалымжан Қойгелдиев Сенатта сөйлеген сөзінде сотталған жүздеген қазақстандықтың жазасын шетелде өтеуді жөн көретінін айтты, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Сенат депутаты Арман Өтегенов сотталғандарды қайтару тек олардың жазбаша келісімі болған жағдайда ғана мүмкін екенін атап өтті. Ол, мысалы, Мароккода сотталған қазақстандықтардың еліне қайтудан қаншалықты жиі бас тартатынын сұрады.

"Иә, сіз дұрыс айттыңыз: келісімде көрсетілгендей, сотталған адамды елімізге қайтару үшін оның келісімі қажет. Егер жазбаша келісімі болмаса, біз оны қайтара алмаймыз. Қазір 958 қазақстандық шетелде жазасын өтеп жатыр, олардың 700-ден астамы – Ресей Федерациясында. Солардың арасында елге оралғысы келмейтіндер бар, себебі олардың туыстары сол жақта тұрады, сондықтан олар жазасын өздері жүрген елде өтеуді қалайды", – деді Бас прокурордың орынбасары Ғалымжан Қойгелдиев.

Бұған дейін Алматы қаласы әкімінің экс-орынбасарын Астанада өлтіріп кеткенін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Бас прокуратура Өскемен прокурорының жұмыстан шығаруға не түрткі болғанын айтып берді
13:18, Бүгін
Бас прокуратура Өскемен прокурорының жұмыстан шығаруға не түрткі болғанын айтып берді
Қазақстанның 900 азаматы жазасын шетелде өтеп жатыр
09:51, 03 қазан 2024
Қазақстанның 900 азаматы жазасын шетелде өтеп жатыр
Бас прокуратура тағдыр тәлкегіне түскен Ақжарқын Тұрлыбайдың ісі бойынша пікір білдірді
14:18, 31 қазан 2024
Бас прокуратура тағдыр тәлкегіне түскен Ақжарқын Тұрлыбайдың ісі бойынша пікір білдірді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: