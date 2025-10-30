#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+14°
$
530.15
617.47
6.64
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+14°
$
530.15
617.47
6.64
Қоғам

Пәтерді жұбайының қатысуынсыз қайта рәсімдеуге бола ма

Дом, жилье, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, покупка квартиры, аренда квартиры, продажа дома, продажа жилья, продажа квартиры, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, дом в ипотеку, квартира в ипотеку, цены на квартиры, цены на жилье, цены на дома, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.10.2025 14:40 Фото: freepik
"Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы 2025 жылғы 30 қазанда жылжымайтын мүліктің иесін ауыстыру кезінде ескеру қажет маңызды жайт туралы түсіндірме берді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Мемлекеттік корпорацияға қазақстандық әйел келесідей сұрақпен жүгінген:

"Бізде пәтер күйеуіммен ортақ меншікте. Мен меншік құқығын өзгерту туралы өтінішті өзім ғана бере аламын ба, екінші меншік иесінің қатысуынсыз?"

"Азаматтарға арналған үкімет" бұл сұраққа теріс жауап берді.

"Егер пәтер ортақ меншікте болса, меншік құқығын өзгерту туралы өтінішті барлық меншік иелерінің келісімімен ғана беруге болады. Бұл келісім нотариус арқылы рәсімделеді. Нотариалды расталған келісім немесе басқа меншік иелерінің қатысуы болмаса, тіркеу жүргізілмейді. Бұл талап Қазақстан Республикасының "Жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы" заңының 4-тармағында белгіленген", – деп түсіндірді корпорация өкілдері.

Бұған дейін Қазақстанда таныстыққа арналған танымал Telegram-арнаны бұғаттау ұсынылуғаны хабарланған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
15-қабаттан секірмек болды: Құтқаршулардың жанқиярлығының арқасында қазақстандық әйел аман қалды
16:40, Бүгін
15-қабаттан секірмек болды: Құтқаршулардың жанқиярлығының арқасында қазақстандық әйел аман қалды
Қазақстанда некені тіркеу күнін таңдауға бола ма
12:37, 27 наурыз 2025
Қазақстанда некені тіркеу күнін таңдауға бола ма
Жүргізуші куәлігінің мерзімі аяқталды: не істеу керек, қайда бару керек
15:27, 08 сәуір 2025
Жүргізуші куәлігінің мерзімі аяқталды: не істеу керек, қайда бару керек
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: