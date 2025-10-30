Пәтерді жұбайының қатысуынсыз қайта рәсімдеуге бола ма
"Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы 2025 жылғы 30 қазанда жылжымайтын мүліктің иесін ауыстыру кезінде ескеру қажет маңызды жайт туралы түсіндірме берді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Мемлекеттік корпорацияға қазақстандық әйел келесідей сұрақпен жүгінген:
"Бізде пәтер күйеуіммен ортақ меншікте. Мен меншік құқығын өзгерту туралы өтінішті өзім ғана бере аламын ба, екінші меншік иесінің қатысуынсыз?"
"Азаматтарға арналған үкімет" бұл сұраққа теріс жауап берді.
"Егер пәтер ортақ меншікте болса, меншік құқығын өзгерту туралы өтінішті барлық меншік иелерінің келісімімен ғана беруге болады. Бұл келісім нотариус арқылы рәсімделеді. Нотариалды расталған келісім немесе басқа меншік иелерінің қатысуы болмаса, тіркеу жүргізілмейді. Бұл талап Қазақстан Республикасының "Жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы" заңының 4-тармағында белгіленген", – деп түсіндірді корпорация өкілдері.
