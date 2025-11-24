#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
518.66
597.44
6.56
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
518.66
597.44
6.56
Қоғам

ХҚКО немесе арнайы ХҚКО қызметтері уақытша қолжетімсіз: қазақстандықтар үшін маңызды ақпарат хабарланды

ХҚКО немесе арнайы ХҚКО қызметтері уақытша қолжетімсіз: қазақстандықтар үшін маңызды ақпарат хабарланды, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.11.2025 13:05 Сурет: Instagram/gov4c.kz
"Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы 2025 жылғы 24 қарашада жаңа сервистің іске қосылғаны туралы мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Корпорация ақпарына сүйенсек, ол қызмет алушыға ақпараттық жүйелердің техникалық жағдайы туралы алдын ала білуге мүмкіндік береді.

"Енді "ЦОН" мобильді қосымшасында, мемлекеттік корпорацияның сайтында, сондай-ақ халыққа қызмет көрсету бөлімдеріндегі электронды таблоларда белгілі бір мемлекеттік қызметтің уақытша қолжетімсіздігі туралы ақпарат көрсетіледі",- делінген ақпаратта.

Осылай жаңа сервистің арқасында азаматтар ХҚКО-ға баруды алдын ала жоспарлай алады.

Бұған дейін қазақстандықтардың 2025 жылы желтоқсанда қанша күн демалатындығын жазған болатынбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Ұлттық банк күтпеген аударымдар кезінде қалай әрекет ету керек екенін түсіндіріп берді
13:55, Бүгін
Ұлттық банк күтпеген аударымдар кезінде қалай әрекет ету керек екенін түсіндіріп берді
Қазақстандықтар VIP нөмір үшін 6 млрд теңге жұмсаған
10:30, 16 ақпан 2023
Қазақстандықтар VIP нөмір үшін 6 млрд теңге жұмсаған
Қазақстандықтар енді ХҚКО қызметкерін үйге шақыра алады
16:52, 28 тамыз 2024
Қазақстандықтар енді ХҚКО қызметкерін үйге шақыра алады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: