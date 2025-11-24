Қазақстандықтар 2025 жылы желтоқсанда қанша күн демалады
Қазақстанда 16 желтоқсан – басты мемлекеттік мереке, Тәуелсіздік күні, деп хабарлайды Zakon.kz.
2025 жылы 16 желтоқсан сейсенбіге келеді, сондықтан бес және алты күндік жұмыс аптасында жұмыс істейтін қазақстандықтар үшін бұл күн демалыс күні болып саналады. Басқа демалыс күндерін ауыстыру қарастырылмаған.
Жаңа жыл мерекесі
31 желтоқсаннан бастап қазақстандықтар Жаңа жылды атап өтеді, алайда бұл күн жұмыс күні болып есептеледі, ал нақты демалыс күндері қаңтардың басында болады.
Бес күндік жұмыс аптасында қазақстандықтар төрт күн қатарынан демалады – 1–4 қаңтар аралығында: 1 және 2 қаңтар мереке күндері, 3 және 4 қаңтар – демалыс күндері.
5 және 6 қаңтар жұмыс күндері болып, кейін православтық Рождество мерекесі құрметіне 7 қаңтар қосымша демалыс болады.
