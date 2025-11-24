#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
518.66
597.44
6.56
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
518.66
597.44
6.56
Қоғам

Қазақстандықтар 2025 жылы желтоқсанда қанша күн демалады

Қазақстанда 16 желтоқсан – басты мемлекеттік мереке, Тәуелсіздік күні деп аталады, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.11.2025 12:56 Сурет: Zakon.kz
Қазақстанда 16 желтоқсан – басты мемлекеттік мереке, Тәуелсіздік күні, деп хабарлайды Zakon.kz.

2025 жылы 16 желтоқсан сейсенбіге келеді, сондықтан бес және алты күндік жұмыс аптасында жұмыс істейтін қазақстандықтар үшін бұл күн демалыс күні болып саналады. Басқа демалыс күндерін ауыстыру қарастырылмаған.

Жаңа жыл мерекесі

31 желтоқсаннан бастап қазақстандықтар Жаңа жылды атап өтеді, алайда бұл күн жұмыс күні болып есептеледі, ал нақты демалыс күндері қаңтардың басында болады.

Бес күндік жұмыс аптасында қазақстандықтар төрт күн қатарынан демалады – 1–4 қаңтар аралығында: 1 және 2 қаңтар мереке күндері, 3 және 4 қаңтар – демалыс күндері.

5 және 6 қаңтар жұмыс күндері болып, кейін православтық Рождество мерекесі құрметіне 7 қаңтар қосымша демалыс болады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
ХҚКО немесе арнайы ХҚКО қызметтері уақытша қолжетімсіз: қазақстандықтар үшін маңызды ақпарат хабарланды
13:05, Бүгін
ХҚКО немесе арнайы ХҚКО қызметтері уақытша қолжетімсіз: қазақстандықтар үшін маңызды ақпарат хабарланды
2024 жылы желтоқсанда ел азаматтары қанша күн демалады
09:53, 20 қараша 2024
2024 жылы желтоқсанда ел азаматтары қанша күн демалады
2025 жылғы шілде айында қазақстандықтар қанша күн демалады
10:23, 13 маусым 2025
2025 жылғы шілде айында қазақстандықтар қанша күн демалады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: