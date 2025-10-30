#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+14°
$
530.15
617.47
6.64
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+14°
$
530.15
617.47
6.64
Қоғам

2026 жылы Қазақстанда зейнетақы мөлшері қандай болады

Пенсия, пенсионеры, пенсионер, пенсионный возраст, пенсионные накопления, пенсионные отчисления, пенсионный фонд, ЕНПФ, пенсионная система, накопительная пенсионная система, накопления, пенсионные выплаты, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.10.2025 16:02 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Zakon.kz мәліметінше, 2025 жылдың 22 қазанында Мәжіліс қабылдаған "2026–2028 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы" заң Сенаттың қарауына енгізілді.

Аталған заң 2025 жылдың 29 қазанында Сенатта тіркелді. Құжатқа сәйкес, 2026 жылдың 1 қаңтарынан бастап төмендегідей көрсеткіштер белгіленеді:

  • ең төменгі жалақы – 85 000 теңге;
  • мемлекеттік базалық зейнетақының ең төменгі мөлшері – 35 596 теңге;
  • ең төменгі зейнетақы – 69 049 теңге;
  • айлық есептік көрсеткіш (АЕК) – 4 325 теңге;
  • ең төменгі күнкөріс деңгейі – 50 851 теңге.

Сонымен қатар, заң жобасында жасына байланысты және еңбек өтілі бойынша төленетін зейнетақылардың мөлшері 2026 жылдың 1 қаңтарынан бастап 10%-ға артатыны көрсетілген.

Бұған дейін ел қазынасына ақылы жол учаскелерінен 62 млрд теңге пайда түскенін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
2025 жылы АЕК, ең төменгі жалақы және зейнетақы қандай болады
15:29, 26 тамыз 2024
2025 жылы АЕК, ең төменгі жалақы және зейнетақы қандай болады
2024 жылы АЕК, ең төменгі жалақы және зейнетақы қанша болады
09:01, 21 тамыз 2023
2024 жылы АЕК, ең төменгі жалақы және зейнетақы қанша болады
Мәжіліс үш жылдық бюджет жобасына түзетулерді қабылдады
12:57, 27 қараша 2024
Мәжіліс үш жылдық бюджет жобасына түзетулерді қабылдады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: