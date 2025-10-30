#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Қоғам

Тоқаев "Қызылорда-нан" цехына барды

Тоқаев &quot;Қызылорда-нан&quot; цехына барды, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.10.2025 17:00 Сурет: akorda.kz
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев "Қызылорда-нан" цехына барды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ақорданың хабарлауынша, "Қызылорда-нан" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің нан-тоқаш, кондитерлік және макарон өнімдерін өндіретін кешені биыл қазан айында іске қосылды.

Жобаның жалпы құны – 5,6 миллиард теңге. Өндіріс толығымен автоматтандырылған.

Өнімдердің 30 пайызға жуығы кәсіпорынның жеке сауда желілері арқылы сатылады, ал 70 пайызы қала аумағындағы және маңындағы дүкендерге жеткізіледі.

Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Тоқаев Қызылордадағы орталық стадионды аралап көрді
18:22, Бүгін
Тоқаев Қызылордадағы орталық стадионды аралап көрді
Мемлекет басшысы жұмыс сапарымен Қызылорда облысына барды
12:00, Бүгін
Мемлекет басшысы жұмыс сапарымен Қызылорда облысына барды
Тоқаев Абай облысына барды
11:01, 11 маусым 2023
Тоқаев Абай облысына барды
Соңғы
Танымал
