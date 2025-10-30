Тоқаев "Қызылорда-нан" цехына барды
Сурет: akorda.kz
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев "Қызылорда-нан" цехына барды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ақорданың хабарлауынша, "Қызылорда-нан" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің нан-тоқаш, кондитерлік және макарон өнімдерін өндіретін кешені биыл қазан айында іске қосылды.
Жобаның жалпы құны – 5,6 миллиард теңге. Өндіріс толығымен автоматтандырылған.
Өнімдердің 30 пайызға жуығы кәсіпорынның жеке сауда желілері арқылы сатылады, ал 70 пайызы қала аумағындағы және маңындағы дүкендерге жеткізіледі.
