Оқиғалар

Мемлекет басшысы жұмыс сапарымен Қызылорда облысына барды

Мемлекет басшысы жұмыс сапарымен Қызылордаға барды, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.10.2025 12:00 Сурет: akorda.kz
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 2025 жылғы 30 қазанда Қызылорда облысына жұмыс сапарымен барды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ақорда таратқан мәліметке сүйенсек, президент өңірдегі бірқатар өндіріс орындарын, инфрақұрылым және әлеуметтік нысандарды аралап көреді.

Мемлекет басшысын әуежайдан Қызылорда облысының әкімі Нұрлыбек Нәлібаев пен Қызылорда қаласының әкімі Нұржан Ахатов күтіп алды.

Сурет: akorda.kz

Бұған дейін Тоқаевтың үстел теннисінен әлемдік жұлдыздардың қатысуымен өтіп жатқан шоу-матчты тамашалағанын жазғанбыз.

Оқи отырыңыз
Тоқаев "Қорқыт ата" халықаралық әуежайының жаңа терминалын аралап көрді
12:46, Бүгін
Тоқаев "Қорқыт ата" халықаралық әуежайының жаңа терминалын аралап көрді
Мемлекет басшысы Қарағанды облысына жұмыс сапарымен келді
11:30, 14 тамыз 2024
Мемлекет басшысы Қарағанды облысына жұмыс сапарымен келді
Тоқаев Ақмола облысына жұмыс сапарымен барды
10:40, 16 қыркүйек 2025
Тоқаев Ақмола облысына жұмыс сапарымен барды
