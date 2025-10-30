Мемлекет басшысы жұмыс сапарымен Қызылорда облысына барды
Сурет: akorda.kz
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 2025 жылғы 30 қазанда Қызылорда облысына жұмыс сапарымен барды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ақорда таратқан мәліметке сүйенсек, президент өңірдегі бірқатар өндіріс орындарын, инфрақұрылым және әлеуметтік нысандарды аралап көреді.
Мемлекет басшысын әуежайдан Қызылорда облысының әкімі Нұрлыбек Нәлібаев пен Қызылорда қаласының әкімі Нұржан Ахатов күтіп алды.
Сурет: akorda.kz
Бұған дейін Тоқаевтың үстел теннисінен әлемдік жұлдыздардың қатысуымен өтіп жатқан шоу-матчты тамашалағанын жазғанбыз.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript