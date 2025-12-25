#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
511
602.72
6.49
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
511
602.72
6.49
Оқиғалар

Мемлекет басшысы Жамбыл облысына жұмыс сапарымен барды

Бүгін Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Жамбыл облысына жұмыс сапарымен келді. , сурет - Zakon.kz жаңалық 25.12.2025 12:17 Сурет: akorda.kz
Бүгін 2025 жылдың 25 желотоқсанында президент Қасым-Жомарт Тоқаев Жамбыл облысына жұмыс сапарымен келді.

Ресми ақпаратты Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.

Сапар барысында Мемлекет басшысы бірқатар өнеркәсіптік және әлеуметтік нысандарды аралап, экономиканың әртүрлі салаларындағы инвестициялық жобалардың жүзеге асырылу барысымен танысады.

Сонымен қатар, Президент облыс тұрғындарымен кездесіп, олардың мәселелерін тыңдамақ және өңірдің даму бағыттары туралы пікір алмасады.

Мұндай жұмыс сапарлары өңірлердегі әлеуметтік-экономикалық жағдайды жақсарту және инвестициялық жобаларды жедел іске асыруға мүмкіндік береді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Мемлекет басшысы Жамбыл облысындағы фармацевтикалық кәсіпорындардың қызметімен танысты
13:06, Бүгін
Мемлекет басшысы Жамбыл облысындағы фармацевтикалық кәсіпорындардың қызметімен танысты
Мемлекет басшысы жұмыс сапарымен Қызылорда облысына барды
12:00, 30 қазан 2025
Мемлекет басшысы жұмыс сапарымен Қызылорда облысына барды
Мемлекет басшысы Қарағанды облысына жұмыс сапарымен келді
11:30, 14 тамыз 2024
Мемлекет басшысы Қарағанды облысына жұмыс сапарымен келді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: