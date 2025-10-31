"Азаматтарға арналған үкімет" маманы мемлекетті шамамен 4 млрд теңгеге алдап соғып, шетелге тайып тұрған
Белгілі болғандай, Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы шетелден әкелінген жүк көліктерін Жетісу облысында заңсыз рәсімдеумен айналысқан қылмыстық топтың мүшесін Ресей Федерациясынан экстрадициялады.
Ақпаратқа сүйенсек, күдікті "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы" КАҚ-ның маманы бола тұра, ұйымдасқан қылмыстық топ құрамында 2022-2023 жылдар аралығында автокөлік иелерін іздеп тауып, алғашқы тіркеу алымдары бойынша төлемдер туралы көрінеу жалған мәліметтерді ақпараттық жүйесіне енгізу арқылы олардың көлік құралдарын заңсыз тіркеген.
"Қылмыстық іс-әрекеттердің нәтижесінде 481 көлік құралы заңсыз есепке қойылып, бюджетке міндетті төлемдердің түспеуі түрінде 3,7 млрд теңгеге аса ірі мөлшердегі мемлекетке залал келтірілген. Қылмыстарды жасағаннан кейін күдікті жасырынып, халықаралық іздеуге жарияланған. Биылғы жылдың наурыз айында ол Мәскеу облысында ұсталып, Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының сұрауы бойынша отанына экстрадицияланды",- делінген ақпаратта.
Қазіргі таңда күдікті тергеу изоляторына қамалды.
Қылмыстық заңнамаға сәйкес оған тағылған айып бойынша мүлкі тәркіленіп, 5 жылдан 10 жылға дейін мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы көзделген.
