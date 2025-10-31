#Халық заңгері
Қоғам

"Азаматтарға арналған үкімет" маманы мемлекетті шамамен 4 млрд теңгеге алдап соғып, шетелге тайып тұрған

&quot;Азаматтарға арналған үкімет&quot; маманы мемлекетті шамамен 4 млрд теңгеге алдап соғып, шетелге тайып тұрған , сурет - Zakon.kz жаңалық 31.10.2025 10:33 Сурет: ҚР Бас прокуратурасы
Ресей Федерациясынан жүк көліктерін заңсыз тіркеумен айналысқан ұйымдасқан қылмыстық топтың сыбайласы экстрадицияланды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Белгілі болғандай, Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы шетелден әкелінген жүк көліктерін Жетісу облысында заңсыз рәсімдеумен айналысқан қылмыстық топтың мүшесін Ресей Федерациясынан экстрадициялады.

Ақпаратқа сүйенсек, күдікті "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы" КАҚ-ның маманы бола тұра, ұйымдасқан қылмыстық топ құрамында 2022-2023 жылдар аралығында автокөлік иелерін іздеп тауып, алғашқы тіркеу алымдары бойынша төлемдер туралы көрінеу жалған мәліметтерді ақпараттық жүйесіне енгізу арқылы олардың көлік құралдарын заңсыз тіркеген.

"Қылмыстық іс-әрекеттердің нәтижесінде 481 көлік құралы заңсыз есепке қойылып, бюджетке міндетті төлемдердің түспеуі түрінде 3,7 млрд теңгеге аса ірі мөлшердегі мемлекетке залал келтірілген. Қылмыстарды жасағаннан кейін күдікті жасырынып, халықаралық іздеуге жарияланған. Биылғы жылдың наурыз айында ол Мәскеу облысында ұсталып, Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының сұрауы бойынша отанына экстрадицияланды",- делінген ақпаратта.

Қазіргі таңда күдікті тергеу изоляторына қамалды.

Қылмыстық заңнамаға сәйкес оған тағылған айып бойынша мүлкі тәркіленіп, 5 жылдан 10 жылға дейін мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы көзделген.

Бұған дейін 10 баланың анасы отбасына қолғабыс етпек болған 17 жастағы қызы үшін қалай айыппұл арқалағанын жазғанбыз.

Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Мамандандырылған ХҚКО қызметкері мемлекетті үш млрд теңгеге алдады
15:17, 17 сәуір 2024
Мамандандырылған ХҚКО қызметкері мемлекетті үш млрд теңгеге алдады
Шамамен ендігі 15 жылын темір тордың ар жағында өткізетін іздеудегі қазақстандық Ресейден экстрадицияланды
15:08, 19 ақпан 2025
Шамамен ендігі 15 жылын темір тордың ар жағында өткізетін іздеудегі қазақстандық Ресейден экстрадицияланды
Алтын контрабандасына күдікті шетелдік азамат Әзірбайжаннан Қазақстанға экстрадицияланды
09:41, 16 ақпан 2024
Алтын контрабандасына күдікті шетелдік азамат Әзірбайжаннан Қазақстанға экстрадицияланды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
Соңғы
Танымал
