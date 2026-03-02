Ақтөбе облысында ұйымдасқан топ 3,5 млрд теңгені цифрлық актив арқылы жымқырған
2026 жылғы 2 наурызда Қаржылық мониторинг агенттігінде (ҚМА) хабарлағандай, күдікті – ұйымдастырушы міндетті тіркеусіз және лицензиясыз қамтамасыз етілмеген цифрлық активтермен операциялардан табыс табу схемасын ұйымдастырған.
Схеманы іске асыру үшін рөлдері нақты бөлінген, иерархиясы бар тұрақты топ құрылған. Қатысушылар дропперлерді іздеумен, олардың атына банк карталары мен криптовалюта биржаларында аккаунттар рәсімдеумен, қаржылық операциялар жүргізумен және кейін қаражатты қолма-қол ақшаға айналдырумен айналысқан.
150-ден астам дроппердің банк карталарына түскен қаражат ATAIX биржасындағы криптоәмияндарына аударылған. Қаражаттың заңды көрінісін жасау үшін дропперлер мен байланысы бар ЖШС арасында жалған қарыз шарттары рәсімделіп, кейін қаражат криптовалютаға айырбасталып, OKX биржасындағы криптоәмияндарға жіберілген.
Қаражатты айырбастау және шығару үшін бақылаудағы айырбастау пункті пайдаланылып, қаражат шетел валютасына конвертацияланған.
Нәтижесінде цифрлық активтерді өткізу бойынша операциялар сомасы 3,5 млрд теңгеден асты.
Тінту барысында 46 ұялы телефон, 92 банк картасы, сондай-ақ 25 463 USDT көлеміндегі криптоактивтер тәркіленді.
Бес күдікті қамауға алынды.
Тергеу жалғасуда. Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексінің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жария етуге жатпайды.