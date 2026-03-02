#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
497.56
586.92
6.44
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
497.56
586.92
6.44
Қаржы

Ақтөбе облысында ұйымдасқан топ 3,5 млрд теңгені цифрлық актив арқылы жымқырған

Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу, АФМ РК, Агентство по финансовому мониторингу, финансовый мониторинг, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.03.2026 16:08 Фото: АФМ РК
Ақтөбе облысында цифрлық активтер саласындағы заңсыз бизнесті жүргізген және ақша жымқырумен айналысқан ұйымдасқан қылмыстық топқа (ҰҚТ) қатысты тергеу жүріп жатыр, деп хабарлайды Zakon.kz.

2026 жылғы 2 наурызда Қаржылық мониторинг агенттігінде (ҚМА) хабарлағандай, күдікті –  ұйымдастырушы міндетті тіркеусіз және лицензиясыз қамтамасыз етілмеген цифрлық активтермен операциялардан табыс табу схемасын ұйымдастырған.

Схеманы іске асыру үшін рөлдері нақты бөлінген, иерархиясы бар тұрақты топ құрылған. Қатысушылар дропперлерді іздеумен, олардың атына банк карталары мен криптовалюта биржаларында аккаунттар рәсімдеумен, қаржылық операциялар жүргізумен және кейін қаражатты қолма-қол ақшаға айналдырумен айналысқан.

150-ден астам дроппердің банк карталарына түскен қаражат ATAIX биржасындағы криптоәмияндарына аударылған. Қаражаттың заңды көрінісін жасау үшін дропперлер мен байланысы бар ЖШС арасында жалған қарыз шарттары рәсімделіп, кейін қаражат криптовалютаға айырбасталып, OKX биржасындағы криптоәмияндарға жіберілген.

Қаражатты айырбастау және шығару үшін бақылаудағы айырбастау пункті пайдаланылып, қаражат шетел валютасына конвертацияланған.

Нәтижесінде цифрлық активтерді өткізу бойынша операциялар сомасы 3,5 млрд теңгеден асты.

Тінту барысында 46 ұялы телефон, 92 банк картасы, сондай-ақ 25 463 USDT көлеміндегі криптоактивтер тәркіленді.

Бес күдікті қамауға алынды.

Тергеу жалғасуда. Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексінің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жария етуге жатпайды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Ақтөбе облысында ақша бопсалаушылар ұсталды
20:25, 16 наурыз 2023
Ақтөбе облысында ақша бопсалаушылар ұсталды
240 млн теңгелік несие алаяқтығына қатысқан ұйымдасқан топ мүшелеріне үкім шығарылды
16:40, 26 қаңтар 2026
240 млн теңгелік несие алаяқтығына қатысқан ұйымдасқан топ мүшелеріне үкім шығарылды
"Sax Invest" қаржы пирамидасын басқарған ұйымдасқан қылмыстық топ әшкереленді
10:37, 21 мамыр 2025
"Sax Invest" қаржы пирамидасын басқарған ұйымдасқан қылмыстық топ әшкереленді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
В Европе оценили трансфер Галымжана Кенжебека в РПЛ
19:37, Бүгін
В Европе оценили трансфер Галымжана Кенжебека в РПЛ
ATP выступила с заявлением на фоне проблем с вылетом теннисистов из Дубая
19:07, Бүгін
ATP выступила с заявлением на фоне проблем с вылетом теннисистов из Дубая
Тренер из Греции разобрал игру Анарбекова и рассказал о его будущем в Европе
18:43, Бүгін
Тренер из Греции разобрал игру Анарбекова и рассказал о его будущем в Европе
Одноклубник Нуралы Алипа готов стать физруком, если футбол отменят
18:24, Бүгін
Одноклубник Нуралы Алипа готов стать физруком, если футбол отменят
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: