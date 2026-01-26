#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
503.35
590.63
6.62
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
503.35
590.63
6.62
Қоғам

240 млн теңгелік несие алаяқтығына қатысқан ұйымдасқан топ мүшелеріне үкім шығарылды

Деньги, тенге, калькулятор, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.01.2026 16:40 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Астана соты тұтыну және автонесиелеу саласындағы ірі алаяқтық схемасына қатысы бар ұйымдасқан қылмыстық топтың (ҰҚТ) мүшелеріне айыпты деп тану үкімін шығарды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы бүгін, 26 қаңтар 2026 жылы, елордалық прокуратураның баспасөз қызметі мәлімдеді:

Топтың ұйымдастырушысы 9 жылға бас бостандығынан айырылса, қалған қатысушылар 6 жылдан 8 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасына сотталды.

Алаяқтар азаматтарға қолданыстағы тұтынушылық несиелерді "есептен шығару" қызметін ұсынған. Оның орнына жәбірленушілерге жаңа кредиттік шарттар, соның ішінде автонесиелер рәсімдеуді ұсынып, ай сайынғы төлемдерді өздері төлейміз деп уәде берген.

Бұл схеманың құрбандары әлеуметтік тұрғыдан осал санаттағы азаматтар — табысы төмен тұлғалар мен мүмкіндігі шектеулі жандар болған. Қаржылық жағдайы қиын болғандықтан, жәбірленушілер қарыз жүктемесін жеңілдетуге үміттеніп, қаскөйлердің шарттарына келісуге мәжбүр болған. Астана қаласының прокуратурасы

Алайда берілген уәделер орындалмай, жәбірленушілерге келтірілген материалдық шығын 240 млн теңгеден асты.

Үкім заңды күшіне енген жоқ.

Астана қаласының прокуратурасы азаматтарды кредиттерді жедел рәсімдеу туралы ұсыныстарға сақтықпен қарауға және үшінші тұлғаларға жеке әрі қаржылық деректерін бермеуге шақырады.

Күмәнді жағдайлар туындаған кезде құқық қорғау органдарына дереу жүгіну қажет. Астана қаласының прокуратурасы
Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Ұлттық қауіпсіздік комитеті ірі ұйымдасқан қылмыстық топтарды ұстауды бастады
14:27, 05 қазан 2023
Ұлттық қауіпсіздік комитеті ірі ұйымдасқан қылмыстық топтарды ұстауды бастады
Шымкентте Мамандандырылған ХҚКО-дағы ұйымдасқан қылмыстық топ мүшелеріне қатысты сот үкімі шықты
17:28, 22 желтоқсан 2025
Шымкентте Мамандандырылған ХҚКО-дағы ұйымдасқан қылмыстық топ мүшелеріне қатысты сот үкімі шықты
Алматыда ұйымдасқан қылмыстық топ мүшелері 5 миллиард теңге залал келтіргені үшін бас бостандығынан айырылды
10:19, 27 желтоқсан 2023
Алматыда ұйымдасқан қылмыстық топ мүшелері 5 миллиард теңге залал келтіргені үшін бас бостандығынан айырылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: