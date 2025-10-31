#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+13°
$
530.47
613.75
6.56
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+13°
$
530.47
613.75
6.56
Қоғам

Алматы тұрғынынан заңсыз сақталған қару тәркіленді

Алматы тұрғынынан заңсыз сақталған қару тәркіленді, сурет - Zakon.kz жаңалық 31.10.2025 21:20 Сурет: polisia.kz
Алматы қаласы ПД есірткі қылмысына қарсы күрес басқармасының қызметкерлері "Қару" жедел алдын алу іс-шарасы аясында жүргізген жедел-іздестіру іс-шараларының нәтижесінде атыс қаруын заңсыз сақтады деген күдікпен ер адамды ұстады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Тұрғылықты жері бойынша тінту барысында полицейлер сыртқы бейнесі атыс қаруына ұқсас затты тауып, тәркіледі.

Аталған дерек бойынша қылмыстық іс қозғалды. Аңшы мылтығы сот-баллистикалық сараптамаға жіберілді.

"Біз қаруды заңсыз ұстау деректерін дәйекті түрде анықтап, жолын кесіп келеміз. Мұндай жұмыс тұрақты түрде жүргізіледі, себебі алдын алу шаралары қылмыстың алдын алуға және қоғамдық қауіпсіздікті нығайтуға мүмкіндік береді", - деді Алматы қалалық ПД есірткі қылмысына қарсы күрес басқармасының бастығы Мұрат Жұмабаев.
Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Алматыда психотроптық заттарды таратумен айналысқан күдіктілер құрықталды
14:07, 28 шілде 2025
Алматыда психотроптық заттарды таратумен айналысқан күдіктілер құрықталды
Түркістан облысының тұрғынынан 3,5 келіден астам марихуана тәркіленді
16:44, 02 қыркүйек 2024
Түркістан облысының тұрғынынан 3,5 келіден астам марихуана тәркіленді
Алматы облысында тұрғыннан есірткі мен заңсыз сақталған қару тәркіленді
09:53, 28 қаңтар 2025
Алматы облысында тұрғыннан есірткі мен заңсыз сақталған қару тәркіленді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: