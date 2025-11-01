#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+8°
$
530.47
613.75
6.56
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+8°
$
530.47
613.75
6.56
Қоғам

Көрнекті жазушы Мақсат Тәж-Мұрат дүниеден озды

Мақсат Тәж-Мұрат, жазушы, дүниеден озды, сурет - Zakon.kz жаңалық 01.11.2025 11:31 Сурет: t.me/madenietaqparat
ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігі белгілі жазушы, филология ғылымдарының кандидаты, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Мақсат Әнесұлы Тәж-Мұраттың дүниеден озуына байланысты отбасы мен туған-туыстарына, барша әріптестеріне қайғыра көңіл айтады, деп хабарлайды Zakon.kz.
"Мақсат Әнесұлы өзінің шығармашылық және ғылыми жолында қазақ сөз өнерін терең зерттеп, ұлттың тарихи жадын жаңғыртуға, Алаш қайраткерлерінің еңбегін ғылыми айналымға енгізуге елеулі еңбек сіңірді. Қаламынан туған зерттеулері мен көркем дүниелері ел руханиятының алтын қорынан орын алады. Білім беру, журналистика және әдебиет салаларында қажырлы қызмет еткен оның ғибратты ғұмыры жас буын үшін өнегелі мектеп болды. Абзал азаматтың жарқын бейнесі, парасатты тұлғасы, елдік мұратқа адал еңбегі туған халқының жадында мәңгі сақталады деп сенеміз. Марқұмның жатқан жері жайлы, топырағы торқа болсын! Алланың рақымы мен мейірімі жолдас болып, рухы пейіште шалқысын!", делінген министрліктің 2025 жылғы 1 қарашадағы көңіл айту хабарламасында.

Мақсат Әнесұлы Тәж-Мұрат 1959 жылы қарашада Атырау облысында дүниеге келген. 1978-1983 жылдары ҚазМУ-дің журналистика факультетінде оқыған. Әр жылдары "Білім және еңбек" журналында әдеби қызметкер, "Социалистік Қазақстан" газетінде тілші, "Горизонт"-"Өркен" газетінде редактордың орынбасары, "Жалын" журналының жауапты хатшысы болып жұмыс істеді. Қазақстан ЛКЖО ОК жастар бұқаралық ақпарат құралдары секторының меңгерушісі де болды. 1990-1999 жылдары ҚазМУ-дің филология факультетінде аспирант, аға оқытушы, доцент болды. 1994 жылы "Ғұмар Қараштың ақындығы" тақырыбында диссертация қорғап, филология ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін алды.

2006-2007 жылдары "Қазақ әдебиеті" газеті бас редакторының орынбасары, 2007-2009 жылдары "Ана тілі" газетінің бас редакторы болды. 2009 жылы Астана қаласына ауысып, 2013 жылға дейін "Астана" журналының бас редакторы болып істеді.

Мақсат Тәж-Мұрат "Шәңгерей: жасампаздық өмірі", "Батыс Алаш-Орда: биобиблиографиялық сөздік тәжірибесі", "Ғұмар Қараш: өмірі мен шығармашылығы", "Кәбиса жыл: зерттеу, эссе, әдеби толғамдар", "Қаһармандық анатомиясы. Мәншүктің мәлімсіз майданы", "Димаш. Когда жаждут крика" кітаптарының және мерзімді басылымдар бетінде жарияланған 100-ге тарта мақаланың авторы.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Мұхтар Әуезовтің ұлы Мұрат Әуезов дүниеден озды
20:53, 14 маусым 2024
Мұхтар Әуезовтің ұлы Мұрат Әуезов дүниеден озды
Тоқаев жазушы Медеу Сәрсекенің отбасы мен жақын туыстарына көңіл айтты
09:32, 21 наурыз 2024
Тоқаев жазушы Медеу Сәрсекенің отбасы мен жақын туыстарына көңіл айтты
Белгілі кинорежиссер, сценарист Сламбек Тәуекел дүниеден озды
13:57, 05 шілде 2025
Белгілі кинорежиссер, сценарист Сламбек Тәуекел дүниеден озды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: