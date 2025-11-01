Көрнекті жазушы Мақсат Тәж-Мұрат дүниеден озды
"Мақсат Әнесұлы өзінің шығармашылық және ғылыми жолында қазақ сөз өнерін терең зерттеп, ұлттың тарихи жадын жаңғыртуға, Алаш қайраткерлерінің еңбегін ғылыми айналымға енгізуге елеулі еңбек сіңірді. Қаламынан туған зерттеулері мен көркем дүниелері ел руханиятының алтын қорынан орын алады. Білім беру, журналистика және әдебиет салаларында қажырлы қызмет еткен оның ғибратты ғұмыры жас буын үшін өнегелі мектеп болды. Абзал азаматтың жарқын бейнесі, парасатты тұлғасы, елдік мұратқа адал еңбегі туған халқының жадында мәңгі сақталады деп сенеміз. Марқұмның жатқан жері жайлы, топырағы торқа болсын! Алланың рақымы мен мейірімі жолдас болып, рухы пейіште шалқысын!", делінген министрліктің 2025 жылғы 1 қарашадағы көңіл айту хабарламасында.
Мақсат Әнесұлы Тәж-Мұрат 1959 жылы қарашада Атырау облысында дүниеге келген. 1978-1983 жылдары ҚазМУ-дің журналистика факультетінде оқыған. Әр жылдары "Білім және еңбек" журналында әдеби қызметкер, "Социалистік Қазақстан" газетінде тілші, "Горизонт"-"Өркен" газетінде редактордың орынбасары, "Жалын" журналының жауапты хатшысы болып жұмыс істеді. Қазақстан ЛКЖО ОК жастар бұқаралық ақпарат құралдары секторының меңгерушісі де болды. 1990-1999 жылдары ҚазМУ-дің филология факультетінде аспирант, аға оқытушы, доцент болды. 1994 жылы "Ғұмар Қараштың ақындығы" тақырыбында диссертация қорғап, филология ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін алды.
2006-2007 жылдары "Қазақ әдебиеті" газеті бас редакторының орынбасары, 2007-2009 жылдары "Ана тілі" газетінің бас редакторы болды. 2009 жылы Астана қаласына ауысып, 2013 жылға дейін "Астана" журналының бас редакторы болып істеді.
Мақсат Тәж-Мұрат "Шәңгерей: жасампаздық өмірі", "Батыс Алаш-Орда: биобиблиографиялық сөздік тәжірибесі", "Ғұмар Қараш: өмірі мен шығармашылығы", "Кәбиса жыл: зерттеу, эссе, әдеби толғамдар", "Қаһармандық анатомиясы. Мәншүктің мәлімсіз майданы", "Димаш. Когда жаждут крика" кітаптарының және мерзімді басылымдар бетінде жарияланған 100-ге тарта мақаланың авторы.