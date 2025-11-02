#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+10°
$
530.47
613.75
6.56
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+10°
$
530.47
613.75
6.56
Қоғам

БҚО тұрғынынан полицейлер ірі көлемде есірткі затын тәркіледі

БҚО тұрғынынан полицейлер ірі көлемде есірткі затын тәркіледі, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.11.2025 11:42 Сурет: polisia.kz
Батыс Қазақстан облысының полиция қызметкерлері есірткі құралдарын заңсыз сақтау дерегін анықтады, деп хабарлайды Zakon.kz polisia.kz-ке сілтеме жасап.

Орал қаласының 39 жастағы тұрғынының үйіне жүргізілген тінту барысында шатырдан өсімдік тектес зат салынған үш жәшік пен екі полиэтилен қап, сондай-ақ қарасораға ұқсас 39 түп өсімдік тәркіленді.

Сараптама қорытындысына сәйкес, алынған өсімдіктер құрамында есірткі бар қарасора тұқымдасына жатады, олардың жалпы салмағы – 9 келіден астам. Бұдан бөлек, өсімдік тектес заттың кептірілген марихуана екені анықталды, оның жалпы салмағы – 3 келіге жуық.

Осылайша, тәркіленген заттардың жалпы салмағы 12 келіден астам.

Күдікті өз кінәсін мойындады. Аталған дерек бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды. Қазіргі уақытта тергеу амалдары жүріп жатыр.

Еске салайық, бұған дейін БҚО-да тыйым салынған өсімдіктерді өсіретін жасырын зертхана анықталғанын хабарлағанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Астанада мас күйде көлік жүргізген судья ұсталды
16:56, Бүгін
Астанада мас күйде көлік жүргізген судья ұсталды
Шымкентте полиция қызметкерлері аса ірі көлемде "синтетика" тәркіледі
18:31, 10 қаңтар 2025
Шымкентте полиция қызметкерлері аса ірі көлемде "синтетика" тәркіледі
Ақтөбеде саяжайды жалға алып, есірткі өсірген атыраулық тұрғын ұсталды
00:20, 17 қазан 2023
Ақтөбеде саяжайды жалға алып, есірткі өсірген атыраулық тұрғын ұсталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: