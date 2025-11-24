Маңғыстау облысында полицейлер тұрғыннан ірі көлемде "синтетика" тәркіледі
Түпқараған ауданы аумағында жүргізілген жедел іс-шара кезінде есірткі заттарын заңсыз сақтады деген күдікпен екі азамат ұсталды.
Оқиға орнын тексеру барысында альфа-PVP синтетикалық есірткісі салынған бірнеше орамалар және күдіктілер көрсеткен жасырын жерден қосымша түйіншек табылып, тәркіленді. Сараптама қорытындысына сәйкес, тәркіленген заттың жалпы салмағы 279 граммды құрады.
Бұл мөлшер заңнамаға сай аса ірі көлемге жатады. Аталған дерек бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталды. Тергеу аясында күдіктілерге қатысты процессуалдық шаралар қабылданды. Күдіктілердің бірі ҚР ҚПК-нің 128-бабы Түпқараған ауданының УҰИ-ға қамауға алынды.
Ал екінші күдіктіге келу туралы міндеттеме және елді мекеннен шықпау жөніндегі қолхат түріндегі бұлтартпау шарасы қолданылды. Қазіргі уақытта қажетті жедел-іздестіру және тергеу әрекеттері жүргізілуде.
Полиция департаменті есірткі қылмысына қарсы күресті жалғастыра отырып, азаматтарды заңсыз әрекеттер туралы ақпаратты уақтылы хабарлауға шақырады.