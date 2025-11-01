Орал қаласының тұрғынынан полицейлер 12 келі есірткі затын тәркіледі
Сурет: polisia.kz
Батыс Қазақстан облысында 39 жастағы Орал тұрғыны ұсталды, оның үйінен 12 келіден астам есірткі заты табылды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Үйдің шатырын тінту кезінде полиция қызметкерлері үш қорап пен екі пакет өсімдік затын, сондай-ақ сыртқы түрі қарасора тәрізді 39 бұтаны тапты. Сараптама жалпы салмағы 9,68 келі болатын өсімдіктің құрамында есірткісі бар қарасора екенін көрсетті.
Сонымен қатар, кептірілген марихуананың салмағы 2,77 келі болды, осылайша тәркіленген есірткінің жалпы салмағы 12 келіден асты.
Полиция ұсталған адамның қылмысын мойындағанын нақтылады. Іс жүзінде сотқа дейінгі тергеу шаралары қолға алынды.
Бұған дейін БҚО-да арнайы шара барысында Toyota көлігінің жүк салғышынан 10 қап өзен шаяны табылғаны хабарланған.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript