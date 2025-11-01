#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+8°
$
530.47
613.75
6.56
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+8°
$
530.47
613.75
6.56
Құқық

Орал қаласының тұрғынынан полицейлер 12 келі есірткі затын тәркіледі

Есірткі заты, Орал, полиция, сурет - Zakon.kz жаңалық 01.11.2025 15:29 Сурет: polisia.kz
Батыс Қазақстан облысында 39 жастағы Орал тұрғыны ұсталды, оның үйінен 12 келіден астам есірткі заты табылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Үйдің шатырын тінту кезінде полиция қызметкерлері үш қорап пен екі пакет өсімдік затын, сондай-ақ сыртқы түрі қарасора тәрізді 39 бұтаны тапты. Сараптама жалпы салмағы 9,68 келі болатын өсімдіктің құрамында есірткісі бар қарасора екенін көрсетті.

Сонымен қатар, кептірілген марихуананың салмағы 2,77 келі болды, осылайша тәркіленген есірткінің жалпы салмағы 12 келіден асты.

Полиция ұсталған адамның қылмысын мойындағанын нақтылады. Іс жүзінде сотқа дейінгі тергеу шаралары қолға алынды.

Бұған дейін БҚО-да арнайы шара барысында Toyota көлігінің жүк салғышынан 10 қап өзен шаяны табылғаны хабарланған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Жамбылдық полицейлер 280 келі есірткі затын тәркіледі
16:33, 10 шілде 2023
Жамбылдық полицейлер 280 келі есірткі затын тәркіледі
Жамбылдық полицейлер ауыл тұрғынынан 50 келіден астам есірткі тәркіледі
16:46, 12 тамыз 2023
Жамбылдық полицейлер ауыл тұрғынынан 50 келіден астам есірткі тәркіледі
Полицейлер ШҚО тұрғынынан 15 келіден астам марихуана тәркіледі
17:47, 23 қыркүйек 2024
Полицейлер ШҚО тұрғынынан 15 келіден астам марихуана тәркіледі
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: