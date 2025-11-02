#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+10°
$
530.47
613.75
6.56
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+10°
$
530.47
613.75
6.56
Қоғам

Жаңбыр, қар және көктайғақ: 3 қарашаға арналған ауа райы болжамы

Жаңбыр, қар және көктайғақ: 3 қарашаға арналған ауа райы болжамы, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.11.2025 15:59 Сурет: unsplash
"Қазгидромет" 2025 жылдың 3 қарашасына арналған Қазақстан аумағындағы ауа райына болжам ұсынды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Болжамға сәйкес, дүйсенбі күні еліміздің басым бөлігінде жауын-шашын (жаңбыр, қар) күтіледі. Солтүстік өңірлерде жауын-шашын мол түсіп, негізінен қар жауады.

Тек республиканың батысы мен оңтүстік-шығысында ғана күн жауын-шашынсыз.

Ел бойынша желдің күшейіп, тұман және солтүстік-батыс, солтүстік, шығыс пен орталық аймақтарда көктайғақ болады.

Батыс пен шығыс өңірлерде, Жамбыл облысының орталығы мен батысында, Алматы облысының батысында, сондай-ақ Қызылорда облысының солтүстігі мен орталығында өрт қаупі жоғары болады.

Қызылорда облысында, Түркістан облысының оңтүстігі, батысы мен шөлді аймақтарында, Жамбыл мен Алматы облыстарының солтүстігінде төтенше өрт қаупі бар.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Жаңбыр, қар, боран - 25 қарашаға арналған ауа райы болжамы
15:59, 24 қараша 2022
Жаңбыр, қар, боран - 25 қарашаға арналған ауа райы болжамы
Қар, бұрқасын, көктайғақ - Қазақстанда 23 қарашаға арналған ауа райы болжамы
15:06, 22 қараша 2022
Қар, бұрқасын, көктайғақ - Қазақстанда 23 қарашаға арналған ауа райы болжамы
13 градусқа дейін аяз, қарлы боран, көктайғақ: 21-23 қарашаға арналған ауа райы болжамы
11:00, 20 қараша 2023
13 градусқа дейін аяз, қарлы боран, көктайғақ: 21-23 қарашаға арналған ауа райы болжамы
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: