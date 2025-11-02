Жаңбыр, қар және көктайғақ: 3 қарашаға арналған ауа райы болжамы
"Қазгидромет" 2025 жылдың 3 қарашасына арналған Қазақстан аумағындағы ауа райына болжам ұсынды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Болжамға сәйкес, дүйсенбі күні еліміздің басым бөлігінде жауын-шашын (жаңбыр, қар) күтіледі. Солтүстік өңірлерде жауын-шашын мол түсіп, негізінен қар жауады.
Тек республиканың батысы мен оңтүстік-шығысында ғана күн жауын-шашынсыз.
Ел бойынша желдің күшейіп, тұман және солтүстік-батыс, солтүстік, шығыс пен орталық аймақтарда көктайғақ болады.
Батыс пен шығыс өңірлерде, Жамбыл облысының орталығы мен батысында, Алматы облысының батысында, сондай-ақ Қызылорда облысының солтүстігі мен орталығында өрт қаупі жоғары болады.
Қызылорда облысында, Түркістан облысының оңтүстігі, батысы мен шөлді аймақтарында, Жамбыл мен Алматы облыстарының солтүстігінде төтенше өрт қаупі бар.
