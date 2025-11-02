#Халық заңгері
Қоғам

Алматыда жарты ай бұрын жоғалған жас жігіттің мәйіті табылды

Алматыда жарты ай бұрын жоғалған жас жігіттің мәйіті табылды, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.11.2025 17:53 Сурет: instagram/volontery_almaty_lider.kz
Алматыда қазан айының ортасында жоғалған жас жігіттің мәйіті Алматы облысында табылды. Бұл туралы Lider.kz еріктілері Instagram парақшасында жазды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Еріктілердің мәліметінше Тасқұлов Әбдусалам Әбдірахманұлы, 1990 жылы туған, 2025 жылғы 14 қазанда жоғалған. Сағат шамамен 22:30-да ол Қарасай ауданындағы "Асыл Арман" ықшам ауданынан шығып, оралмаған.

Бойы 170-175 см, дене бітімі орташа, шашы қара, қысқа, көздері қоңыр.

Еріктілердің хабарлауынша, жоғалған адам 30 қазан күні зорлық белгілері жоқ күйде табылған.

Оқиғаның егжей-тегжейі әзірше жарияланған жоқ.

Айдос Қали
