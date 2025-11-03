Ұлттық банк 1 000 теңгелік банкноталарға қатысты маңызды мәлімет таратты
Ведомство 2025 жылғы 28 наурыздан бастап номиналы 1 000 теңгелік жаңа банкнота айналымға шығарылғанын еске салды.
"Бұл "Сақ стилі" сериясымен шыққан төртінші банкнота. Ол дәстүрлі қазақ орнаментінің бастау көзі саналатын "Сақ стилінің" элементтеріне негізделген және ел мұрасы – көшпенділердің бірегей мәдениетінен қазіргі Қазақстанға дейінгі тарихын бейнелейді",- деп мәлімдеді Ұлттық банк.
ҚҰБ шынайы банкноталарды жалған ақшадан әр адам өз бетінше ажыратуға көмектесетін қарапайым ережелер бар екенін еске салады және 2025 жылғы үлгіде шыққан жаңа дизайндағы 1 000 теңгелік банкноталардың қорғаныш элементтерін ұсынады. Осы әдіс банкноталардың түпнұсқасын анықтауға мүмкіндік береді.
Ақша белгісінің қорғаныш элементтері туралы
Банкнотада рельефті қалыптастыратын – алтын интаглио арнайы баспа тәсілі қолданылған. Қазақстан Республикасының елтаңбасы алтын металл бояудың жоғары бедерлі қабатымен басылған.
Сурет: nationalbank.kz
Банкнотаның бет жақ шеттерінде шығыңқы, жоғары рельефті элементтер бар. Олар қолмен ұстағанда жақсы сезілетін – көру қабілеті нашар адамдарға арналған белгі.
Сурет: nationalbank.kz
Сондай-ақ, банкнота бетінде үзік-үзік түрінде екі түсті қорғаныш жіп те бар. Жарыққа тосқанда ол біртұтас жіп ретінде анық көрінеді. Банкнотаның көлбеу бұрышы өзгерген кезде көк және қызғылт-сары түстердің өзара әсерінен пульсация түрінде динамикалық эффект пайда болады.
Сурет: nationalbank.kz
Сонымен қатар, банкнотаның бет жағында артефакттың жарқыраған алтын бейнесі түрінде патч голографиялық қорғаныш элементі орналасқан. Банкнотаны аударып қараған кезде номиналдың цифрлық кескіні ою-өрнекке ауысқанын байқауға болады.
Сурет: nationalbank.kz
Банкнотаның екінші бетінде артефактың көлемі бейнесін көрсететін Спарк элементі орналасқан. Банкнотаның көлбеу бұрышы өзгерген кезде Спарк түсі алтыннан нефрит түсіне өзгереді.
Сурет: nationalbank.kz
Кейбір жекелеген көркем элементтер банкнотаға алтын түстес жылтырағы бар арнайы – иридисцентті бояумен басылған.
Сурет: nationalbank.kz
Локальды су белгісінің қорғаныш элементі – электротип. Жарық түскенде номиналдың бейнесінен тұратын электротип белгісі анық көрінеді.
Сурет: nationalbank.kz
