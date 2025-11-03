#Халық заңгері
Қоғам

Ұлттық банк 1 000 теңгелік банкноталарға қатысты маңызды мәлімет таратты

Экономика Казахстана, экономика РК, инвестиции, инвестирование, графики, экономическое развитие, деньги, тенге, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.11.2025 15:09 Фото: pexels
ҚР Ұлттық банкі номиналы 1 000 теңгелік жаңа банкнотаның қорғаныш элементтері туралы мәлімет таратты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ведомство 2025 жылғы 28 наурыздан бастап номиналы 1 000 теңгелік жаңа банкнота айналымға шығарылғанын еске салды.

"Бұл "Сақ стилі" сериясымен шыққан төртінші банкнота. Ол дәстүрлі қазақ орнаментінің бастау көзі саналатын "Сақ стилінің" элементтеріне негізделген және ел мұрасы – көшпенділердің бірегей мәдениетінен қазіргі Қазақстанға дейінгі тарихын бейнелейді",- деп мәлімдеді Ұлттық банк.

ҚҰБ шынайы банкноталарды жалған ақшадан әр адам өз бетінше ажыратуға көмектесетін қарапайым ережелер бар екенін еске салады және 2025 жылғы үлгіде шыққан жаңа дизайндағы 1 000 теңгелік банкноталардың қорғаныш элементтерін ұсынады. Осы әдіс банкноталардың түпнұсқасын анықтауға мүмкіндік береді.

Ақша белгісінің қорғаныш элементтері туралы

Банкнотада рельефті қалыптастыратын – алтын интаглио арнайы баспа тәсілі қолданылған. Қазақстан Республикасының елтаңбасы алтын металл бояудың жоғары бедерлі қабатымен басылған.

Сурет: nationalbank.kz

Банкнотаның бет жақ шеттерінде шығыңқы, жоғары рельефті элементтер бар. Олар қолмен ұстағанда жақсы сезілетін – көру қабілеті нашар адамдарға арналған белгі.

Сурет: nationalbank.kz

Сондай-ақ, банкнота бетінде үзік-үзік түрінде екі түсті қорғаныш жіп те бар. Жарыққа тосқанда ол біртұтас жіп ретінде анық көрінеді. Банкнотаның көлбеу бұрышы өзгерген кезде көк және қызғылт-сары түстердің өзара әсерінен пульсация түрінде динамикалық эффект пайда болады.

Сурет: nationalbank.kz

Сонымен қатар, банкнотаның бет жағында артефакттың жарқыраған алтын бейнесі түрінде патч голографиялық қорғаныш элементі орналасқан. Банкнотаны аударып қараған кезде номиналдың цифрлық кескіні ою-өрнекке ауысқанын байқауға болады.

Сурет: nationalbank.kz

Банкнотаның екінші бетінде артефактың көлемі бейнесін көрсететін Спарк элементі орналасқан. Банкнотаның көлбеу бұрышы өзгерген кезде Спарк түсі алтыннан нефрит түсіне өзгереді.

Сурет: nationalbank.kz

Кейбір жекелеген көркем элементтер банкнотаға алтын түстес жылтырағы бар арнайы – иридисцентті бояумен басылған.

Сурет: nationalbank.kz

Локальды су белгісінің қорғаныш элементі – электротип. Жарық түскенде номиналдың бейнесінен тұратын электротип белгісі анық көрінеді.

Сурет: nationalbank.kz

Бұған дейін Павлодар облысында түнгі серуенге шыққан балалардың ата-аналары жауапқа тартылғанын жазғанбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Ұлттық қордан 660 млн АҚШ долларына валюта сатылды: себебі белгілі болды
16:16, Бүгін
Ұлттық қордан 660 млн АҚШ долларына валюта сатылды: себебі белгілі болды
Ұлттық Банк жаңа 10 000 теңгелік банкнотаның жалған ақшадан айырмасын анықтап берді
16:22, 12 желтоқсан 2024
Ұлттық Банк жаңа 10 000 теңгелік банкнотаның жалған ақшадан айырмасын анықтап берді
Ұлттық банк жаңа шыққан 10 мыңдық банкноттың түпнұсқа екенін қалай тексеруге болатынын көрсетті
13:33, 11 желтоқсан 2023
Ұлттық банк жаңа шыққан 10 мыңдық банкноттың түпнұсқа екенін қалай тексеруге болатынын көрсетті
Соңғы
Танымал
