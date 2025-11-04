Қар аралас жаңбыр, жел, көктайғақ: полиция алматылық тұрғындарға ескерту жасады
Сурет: ҚР ІІМ
Алматыда полиция азаматтарды жолда сақ болуға шақырады.
Қазақстанның бірқатар өңірінде, соның ішінде Алматы қаласы аумағында жауын-шашын, аяз болады және ауа температурасы біршама төмендейді. Әдетте, ауа райының нашарлауы жалпы жол-көлік жағдайына әсер етеді.
Осыған байланысты Алматыда тұрғындарына полиция жол қозғалысы ережелерін және қауіпсіздік шараларын қатаң сақтауды еске салады. Құқық қорғау қызметкерлері жүргізушілерді сақтық пен қырағылық танытуға, сондай-ақ көлік құралдарын қысқы маусымға алдын ала дайындауға шақырады.
"Жауын-шашынның мол түсуі қаладағы жол қозғалысын айтарлықтай қиындататыны белгілі: кептелістер болады. Бірақ тәжірибе көрсетіп отырғандай, мұндай жағдайлардың басты себебі — жол қозғалысына қатысушылардың тәртіпсіздігі: кейбір жүргізушілер жылдамдықты төмендетпейді, апаттық жағдай тудырады, қауіпті маневрлер жасайды, өзара сыйластық танытпайды, ал жаяу жүргіншілер жолды рұқсат етілмеген жерден кесіп өтеді. Мұның бәрі жолдағы жағдайға кері әсерін тигізеді", — деді Алматы қаласы ПД қоғамдық қауіпсіздік басқармасы бастығының орынбасары Тимур Ноғайбаев.
Сонымен қатар департаментте тәжірибеге сәйкес, жол-көлік оқиғаларының саны ауа райы нашар күндері айтарлықтай артатыны айтылды.
